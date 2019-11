De caissière dreigt op de lijst met verdwenen beroepen te belanden. Het sociale weefsel krijgt nog maar eens een deuk. Maar het verzet groeit.

Je hoeft nooit meer in de rij te staan. Voortaan koop je je producten met de meest geavanceerde winkeltechnologie', verkondigde Amazon begin 2018 bij de opening van zijn eerste kassaloze supermarkt. Goed nieuws, toch? Want wie van ons heeft nog nooit gesakkerd op die eindeloze rij aan de kassa? Om nog te zwijgen van de afkeurende blikken richting dat wat oudere koppel dat op zaterdagvoormiddag boodschappen doet of tijdens het piekuur een babbeltje slaat met de caissière, terwijl het daar tijd voor heeft in de week.

...