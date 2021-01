Het vrijwilligersplatform FredenFrieda.be om ouderen uit hun sociaal isolement te halen is nog geen groot succes. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) op een vraag van Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams volksvertegenwoordigers Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) lanceerden in november FredenFrieda.be. Dat platform gaat op zoek gaat naar 20.000 vrijwilligers of 'buddies' die het sociaal isolement van vereenzaamde senioren willen helpen doorbreken. Een Fred of Frieda engageert zich bijvoorbeeld om een kaartje te sturen, eens te (beeld)bellen of - als dat veilig kan - op bezoek te komen.

Op de eerste dag meldden zich bijna 1.500 mensen aan, maar daarna viel het wat stil. Vandaag zijn er 3.040 registraties, waarvan er 2.507 zijn die willen optreden als een virtuele buddy en 1.955 die als een live buddy willen meewerken. Daarnaast zijn er ook 99 woonzorgvoorzieningen en organisaties die ongeveer 500 buddynoden hebben geplaatst. Of die tot een match hebben geleid, kan uit het platform niet worden opgemaakt.

Volgens Schryvers is er nog potentieel. Het platform is volgens haar te veraf voor veel mogelijke gebruikers. "Daarom stel ik voor om Fred & Frieda meer nabij en meer lokaal te organiseren, bijvoorbeeld op het niveau van een buurt van een woonzorgcentrum. Op die manier zullen meer mensen zich aangesproken en betrokken voelen en dus registeren", zegt ze.

Vaneeckhout is het daarmee eens. "Ik geloof ook dat we nu het momentum moesten grijpen, maar er komt ook nog een momentum als corona minder ingrijpend ons leven beheerst", zegt hij. Ook Koen Daniëls van N-VA vindt de lokale verankering een goed idee: "Net als bij Tournée Minérale kunnen we lokale besturen aanmoedigen om dit lokaal in de kijker te zetten."

Meer info : www.fredenfrieda.be

