De lockdown beperkt onze vrijheid. Fietsen kan gelukkig nog wel en houdt ons fit. Tijdens Bike for Life van 2 tot 30 november kan je fietsen met je hart voor het goede doel!

Bike for Life is een campagne van de Fietsersbond: www.bikeforlife.be. De opbrengst van deze campagne gaat naar 'Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw', een lotgenotenorganisatie van families van (jonge) verkeersslachtoffers die zich inzet voor meer verkeersveiligheid. OVK-SAVE vzw spoort steden en gemeenten actief aan om te investeren in verkeersveiligheid, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren deelnemen aan het verkeer. OVK-SAVE vzw is gekend van de SAVE-borden die plaatsen aanduiden waar een jongere omkwam in het verkeer.

Bedrag per fietsrit naar het goede doel

Iedereen kan zich gedurende heel november nog inschrijven via www.bikeforlife.be. Deelnemers kiezen een bedrag dat ze per fietsrit willen sponsoren voor het goede doel. Ook collega's, vrienden en familie kunnen financieel steunen. Deelnemers kiezen één van deze organisaties om mee te fietsen: Fietsersbond vzw, VOKA Vlaams-Brabant, Slim naar Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, UNIZO, de Vereniging voor Steden en Gemeenten of Bike for Brussels. Alle fietsritten tellen mee, ook korte ritten en fietsritten in combinatie met andere mobiliteit.

Ook bedrijven kunnen deelnemen aan Bike for Life om hun werknemers tijdens de lockdown in beweging te houden. Ze sponsoren de fietsritten van hun personeel met een bedrag naar keuze.

Thuiswerkers fietsen mee

Ook als je thuis werkt, kan je meefietsen met Bike for Life. Maak een fietstocht voor, tijdens of na je werkdag. Fietsen zorgt voor gezonde en stress verlagende ontspanning, de ideale break tijdens je thuiswerkdag.

Bike for Life is een campagne van de Fietsersbond: www.bikeforlife.be. De opbrengst van deze campagne gaat naar 'Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw', een lotgenotenorganisatie van families van (jonge) verkeersslachtoffers die zich inzet voor meer verkeersveiligheid. OVK-SAVE vzw spoort steden en gemeenten actief aan om te investeren in verkeersveiligheid, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren deelnemen aan het verkeer. OVK-SAVE vzw is gekend van de SAVE-borden die plaatsen aanduiden waar een jongere omkwam in het verkeer.Iedereen kan zich gedurende heel november nog inschrijven via www.bikeforlife.be. Deelnemers kiezen een bedrag dat ze per fietsrit willen sponsoren voor het goede doel. Ook collega's, vrienden en familie kunnen financieel steunen. Deelnemers kiezen één van deze organisaties om mee te fietsen: Fietsersbond vzw, VOKA Vlaams-Brabant, Slim naar Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, UNIZO, de Vereniging voor Steden en Gemeenten of Bike for Brussels. Alle fietsritten tellen mee, ook korte ritten en fietsritten in combinatie met andere mobiliteit.Ook bedrijven kunnen deelnemen aan Bike for Life om hun werknemers tijdens de lockdown in beweging te houden. Ze sponsoren de fietsritten van hun personeel met een bedrag naar keuze.Ook als je thuis werkt, kan je meefietsen met Bike for Life. Maak een fietstocht voor, tijdens of na je werkdag. Fietsen zorgt voor gezonde en stress verlagende ontspanning, de ideale break tijdens je thuiswerkdag.