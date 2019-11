Elke familie heeft haar eigen geschiedenis, alleen is die bij sommigen net iets duisterder, zwaarder om dragen. Hoe leer je leven met een familiegeheim en de schaamte die ermee gepaard gaat? En vooral, hoe laat je het allemaal achter je?

In 2017 wordt de Franse psychiater en psychoanalyticus Serge Tisseron tot ridder benoemd in het Légion d'honneur. Het soort erkenning waar een mens trots op is. Toch voelt hij zich om een of andere reden niet blij. Vreemd genoeg overheersen vooral tegenzin en schaamte. Waarom toch? Nieuwsgierig start Serge Tisseron met een grondig zelfonderzoek. Het resultaat is een boek dat inzoomt op alle geheimen en gebeurtenissen die zijn leven hebben doorkruist. Door helemaal terug te gaan naar zijn kindertijd, ontdekt hij uiteindelijk waar die bizarre reactie vandaan komt: ze is het gevolg van een gebeurtenis die zijn familie lang geleden overkwam en waarover niet of hooguit in bedekte termen werd gesproken. "Op een dag zijn mijn grootouders failliet gegaan. Ze waren geruïneerd en hebben dat als een vreselijke schande ervaren", legt hij uit. "Aan de basis lag een economische crisis waar ze totaal geen vat op hadden. Toch bleven ze met het gevoel zitten dat ze er zelf schuld aan hadden."

...