De kleren maken de man of vrouw, ook als je leeft met een beperking zoals evenwichtsproblemen, verlamming , slechtziendheid of een haperende fijne motoriek. Ergotherapeuten Sofie Ternest en Jessie Provoost ondervonden dat tijdens hun werk in een revalidatiecentrum. 'Bij gebrek aan aanbod hebben we zelf een aangepaste en modieuze kledinglijn ontworpen die werd uitgetest door patiënten.'

"Er goed blijven uitzien ondanks je ziekte of beperking, maakt een enorm verschil. Die wens hoorden we bij heel veel patiënten die we begeleidden tijdens hun revalidatie. De focus ligt vaak heel erg op de medische en fysieke aspecten maar je mooi kleden is een wat vergeten behoefte. Die speelt nochtans een niet te onderschatten rol. Dat bepaalt immers mee je eigenheid, je zelfbeeld en je vrijheid. En mensen willen die stukken ondanks hun beperkingen ook zoveel mogelijk zelfstandig kunnen aan- en uittrekken ", vertelt Jessie Provoost.

Parkinson

Samen met haar collega trok ze op zoek naar kleding die tegelijk praktisch, aangepast én toch dat tikje modieus was. "En die bleek quasi onvindbaar. Of je moest ervoor terecht bij dure buitenlandse winkels met hoge verzendkosten." Een patiënt die door de ziekte van Parkinson niet meer over de fijne motoriek beschikte om zijn broeken te ritsen en te knopen, vroeg hen om hulp. "Een joggingbroek weigerde hij te dragen. Die man had dat nooit gedaan en voelde zich daar heel onwennig bij. Het zou zijn eigenwaarde alleen maar aantasten. Maar we vonden geen geschikt alternatief voor hem. Zo is zijn verhaal voor ons de aanzet geweest om de stap te zetten naar een eigen kledingoplossing."

Jessie en Sofie legden hun expertise en de vele vragen van hun patiënten samen met de know-how van een patroontekenaar. Samen ontwierpen ze een eigentijdse en gebruiksvriendelijke garderobe, met slimme alternatieven voor knopen, ritsen en andere vestimentaire obstakels die onzichtbaar werden ingewerkt. Er werd ook gekozen voor stevige en duurzame stoffen. De prijzen variëren van 75 tot 120 euro.

Magnetische rits

"Ons doelpubliek is heel breed en heeft ook uiteenlopende behoeften. Rolstoelgebruikers kampen vaak met een ontblote rug, te korte broekspijpen of zitwonden door broekzakken die voor druk op de billen zorgen. Mensen met evenwichtsproblemen ondervinden problemen om hun broek uit te trekken bij een toiletbezoek, omdat ze hiervoor twee handen nodig hebben of parkinson- of reumapatiënten sukkelen nogal eens met ritsen. "Dat hebben Sofie en Jessie onder meer aangepakt met magnetische ritsen die zich vanzelf sluiten en die je met één hand omhoogtrekt, met elastiekbroeken die zijn uitgerust met handige lussen, of rolstoelrokken - of sondagebroeken.

"Die kledingstukken geven mensen hun vrijheid en zelfstandigheid terug. Sommigen durfden al jaren de deur niet meer uit om praktische redenen, omdat ze bijvoorbeeld door hun broek hun sonde buitenshuis niet konden leegmaken. Dat kan met deze kleding perfect. Alle broeken zijn ook zo ontworpen dat je er discreet incontinentiemateriaal kan in dragen. Ook aan de mantelzorgers hebben we gedacht. In sommige gevallen blijft hulp bij het kleden nodig, en dan is het belangrijk dat dit zo gemakkelijk mogelijk kan gebeuren."

Meer info: www.so-yes.com en bij de thuiszorgwinkels.

"Er goed blijven uitzien ondanks je ziekte of beperking, maakt een enorm verschil. Die wens hoorden we bij heel veel patiënten die we begeleidden tijdens hun revalidatie. De focus ligt vaak heel erg op de medische en fysieke aspecten maar je mooi kleden is een wat vergeten behoefte. Die speelt nochtans een niet te onderschatten rol. Dat bepaalt immers mee je eigenheid, je zelfbeeld en je vrijheid. En mensen willen die stukken ondanks hun beperkingen ook zoveel mogelijk zelfstandig kunnen aan- en uittrekken ", vertelt Jessie Provoost.Samen met haar collega trok ze op zoek naar kleding die tegelijk praktisch, aangepast én toch dat tikje modieus was. "En die bleek quasi onvindbaar. Of je moest ervoor terecht bij dure buitenlandse winkels met hoge verzendkosten." Een patiënt die door de ziekte van Parkinson niet meer over de fijne motoriek beschikte om zijn broeken te ritsen en te knopen, vroeg hen om hulp. "Een joggingbroek weigerde hij te dragen. Die man had dat nooit gedaan en voelde zich daar heel onwennig bij. Het zou zijn eigenwaarde alleen maar aantasten. Maar we vonden geen geschikt alternatief voor hem. Zo is zijn verhaal voor ons de aanzet geweest om de stap te zetten naar een eigen kledingoplossing."Jessie en Sofie legden hun expertise en de vele vragen van hun patiënten samen met de know-how van een patroontekenaar. Samen ontwierpen ze een eigentijdse en gebruiksvriendelijke garderobe, met slimme alternatieven voor knopen, ritsen en andere vestimentaire obstakels die onzichtbaar werden ingewerkt. Er werd ook gekozen voor stevige en duurzame stoffen. De prijzen variëren van 75 tot 120 euro."Ons doelpubliek is heel breed en heeft ook uiteenlopende behoeften. Rolstoelgebruikers kampen vaak met een ontblote rug, te korte broekspijpen of zitwonden door broekzakken die voor druk op de billen zorgen. Mensen met evenwichtsproblemen ondervinden problemen om hun broek uit te trekken bij een toiletbezoek, omdat ze hiervoor twee handen nodig hebben of parkinson- of reumapatiënten sukkelen nogal eens met ritsen. "Dat hebben Sofie en Jessie onder meer aangepakt met magnetische ritsen die zich vanzelf sluiten en die je met één hand omhoogtrekt, met elastiekbroeken die zijn uitgerust met handige lussen, of rolstoelrokken - of sondagebroeken."Die kledingstukken geven mensen hun vrijheid en zelfstandigheid terug. Sommigen durfden al jaren de deur niet meer uit om praktische redenen, omdat ze bijvoorbeeld door hun broek hun sonde buitenshuis niet konden leegmaken. Dat kan met deze kleding perfect. Alle broeken zijn ook zo ontworpen dat je er discreet incontinentiemateriaal kan in dragen. Ook aan de mantelzorgers hebben we gedacht. In sommige gevallen blijft hulp bij het kleden nodig, en dan is het belangrijk dat dit zo gemakkelijk mogelijk kan gebeuren."Meer info: www.so-yes.com en bij de thuiszorgwinkels.