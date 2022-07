Elke dag komt er in Vlaanderen gemiddeld meer dan één zorgwoning bij. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd. Zo waren er vorig jaar 361 meldingen en daarnaast 70 vergunningen. Sinds midden augustus 2021 zijn er ook zeven meldingen van zorgunits in de tuin geregistreerd.

Steeds meer ouderen en personen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. Dat kan via zorgwoningen, waarbij er een ondergeschikte wooneenheid binnen (of aan) een bestaande woning wordt toegevoegd. Sinds 16 augustus 2021 is het ook mogelijk om een zorgwoning te creëren in een afzonderlijke woonunit of wooncontainer in de tuin of in een bestaand bijgebouw.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd, blijkt dat er vorig jaar 361 meldingen waren voor zorgwoningen. Dat aantal ligt in lijn met de voorgaande twee jaren. In de meeste gevallen volstaat een melding, maar wanneer het volume van de hoofdwoning wordt uitgebreid, is een omgevingsvergunning nodig. Vorig jaar zijn er 70 dergelijke vergunningen uitgereikt, tegenover 54 vergunningen in 2020 en 60 in 2019.

Voor de aparte zorgunits in de tuin zijn er sinds de invoering van de maatregel midden augustus 2021 zeven meldingen geregistreerd.

Katrien Schryvers is tevreden dat die nieuwe mogelijkheid ook gebruikt wordt. "Als mensen zorgbehoevend worden, dan is het belangrijk dat ze die zorg kunnen krijgen op de manier waarop ze dat zelf het liefst willen, en dat is voor de meesten zo zelfstandig mogelijk en in hun vertrouwde omgeving. Een mobiele mantelzorgwoning of de omvorming van een bijgebouw, zoals een tuinhuis, maakt dat mogelijk. Ik ben blij dat we deze toevoeging hebben kunnen doen aan de andere mogelijkheden, zoals een aangepaste woning of een assistentiewoning," zo besluit Schryvers.

