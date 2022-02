Koningin Elizabeth II bekleedt zondag 70 jaar de Britse troon. Ze volgde haar vader George VI op als vorst van het Verenigd Koninkrijk en de Commonwealth na zijn dood op 6 februari 1952. Ze is de langst regerende actieve vorst en het langstzittende staatshoofd ter wereld.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor werd geboren op 21 april 1926 in Londen. Ze werd koningin op 6 februari 1952, de officiële troonsbestijging volgde op 2 juni 1953. Op 9 september 2015 verbrak Elizabeth II het record als langstzittende vorst van Engeland. Dat was in handen van haar betovergrootmoeder Victoria, die tussen 1837 en 1901 63 jaar, zeven maanden en twee dagen regeerde. Dankzij haar record konden vier generaties van de koninklijke familie samenleven, voor het eerst sinds Victoria.

De huidige eerste minister Boris Johnson is al de veertiende premier die Hare Majesteit dient. De eerste was Winston Churchill.

Na het overlijden van koning Bhumibol Adulyadej van Thailand in oktober 2016 werd koningin Elizabeth II de langst regerende, actieve monarch ter wereld, met toen 65 jaar op de teller. In Europa regeerde alleen koning Lodewijk XIV van Frankrijk (72 jaar aan de macht tussen 1643 en 1715) ooit langer dan Elizabeth. Keizer Frans Jozef I van Oostenrijk (67 jaar tussen 1848 en 1916) is derde.

Huwelijk met Griekse prins

In 1947 trouwde de Queen met Philip Mountbatten, een Griekse prins die in datzelfde jaar de Britse nationaliteit verkreeg. Philip overleed op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd.

Het koppel kreeg vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. De oudste zoon van Elizabeth, Charles (72), is al sinds zijn drie jaar kroonprins en zo de langstzittende troonsopvolger ooit. Na hem in de lijn voor de troonsopvolging staan zijn oudste zoon, prins William, en dan diens oudste zoon, de achtjarige prins George.

De regeerperiode van Elizabeth II werd gekenmerkt door de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de ontmanteling van het Britse Rijk en de toenadering tot Europa, de economische crisis in de jaren zeventig en de groei in de jaren tachtig, "The Troubles" in Noord-Ierland, massale immigratie die het gezicht van het land heeft veranderd en het meest recent: de brexit.

Heel wat familiale crisissen

In de jaren negentig werd de koningin geconfronteerd met een ernstige crisis na de echtscheidingen van drie van haar vier kinderen en het totale onbegrip bij het Britse volk voor haar gebrek aan reactie op de dood van prinses Diana in 1997. Ze slaagde er echter in om de gunst van het volk terug te winnen.

In januari 2020 dook een nieuwe familiecrisis op. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle kondigden aan dat ze hun taken als werkende leden van de koninklijke familie zouden neerleggen. Na de "Megxit" verhuisde het koppel naar Californië. De militaire benoemingen en koninklijke onderscheidingen van de hertog en hertogin van Sussex (Harry en Meghan) moesten worden teruggegeven en de koningin sloot een terugkeer als leden van de koninklijke familie uit.

Elizabeth II is koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast is ze staatshoofd van twaalf zogenaamde "Commonwealth realms", zoals Jamaica en Barbados. Ze is de vierde vorst van de Windsordynastie.

