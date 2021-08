Midden 2020 waren er bijna 24.000 volledig elektrische wagens ingeschreven. Dat maakt dat het ook drukker wordt aan de publieke laadpalen. Vandaag de dag zijn er in ons land te weinig publieke laadpalen. Hoffelijkheid is daarom erg belangrijk bij de chauffeurs van elektrische wagens, zodat iedereen de kans krijgt zijn wagen te laden.

Om iedereen de kans te geven gebruik te maken van de laadpalen, lanceert LeasePlan, de Happy Charger campagne. Hiermee wil de leasingmaatschappij de laadhoffelijkheid op de eerste plaats zetten.

Centraal in de campagne staat de Happy Charger laadpaalschijf. Hiermee kan een elektrische of plug-in hybride bestuurder aanduiden wanneer ongeveer de auto voldoende opgeladen zal zijn en hij/zij de laadplaats kan afstaan aan een volgende bestuurder die de laadpaal wenst te gebruiken. Het zet meteen ook aan tot extra hoffelijkheid, omdat je nadenkt over je laadplaatstijd en een commitment aangaat om tijdig plaats te maken.

"De wegcode zegt enkel dat die parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor elektrische voertuigen en zegt niet expliciet dat je de wagen moet verplaatsen als hij is opgeladen. Maar hoffelijk is dat niet. En die laadhoffelijkheid willen we nu stimuleren om het positieve van het elektrisch rijden door te trekken. Het haalt de ergernis uit het verkeer, het laat je meer relax naar je bestemming rijden, en je toont hiermee ook respect voor andere bestuurders die hun wagen willen opladen", vertelt Bart Claes, Directeur SME, Private Lease en Marketing bij LeasePlan België. "Daarom roepen we iedereen in de industrie op om dit initiatief te ondersteunen: van constructeurs over importeurs, garages, andere leasingmaatschappijen tot verzekeringsmaatschappijen en zelfs de (lokale) overheden."

Net zoals een parkeerkaart plaatst de bestuurder deze Happy Charger laadpaalschijf gewoon achter de voorruit, en duidt dan vervolgens aan wanneer ongeveer de auto klaar is met laden. Zo is het voor andere bestuurders meteen zichtbaar wanneer zij kunnen laden.

Wie met een elektrische of plug-in hybride wagen rijdt en zo'n laadpaalschijf wenst, kan die gratis aanvragen via de website leaseplan.be/happycharger.

Laadetiquette 1. Gebruik een laadpunt als?je?moet opladen, niet om gewoon te parkeren. 2. Is je wagen voldoende opgeladen, verplaats hem dan.? 3. Hou je tijd in de gaten. Dan weet je perfect wanneer je de wagen kan verplaatsen.??? 4. Laad de batterij niet tot 100%.?De laatste 20% duurt immers het langst.?? 5. Hinder geen andere laadpaalgebruikers.?? 6. Wees voorbereid.?Gebruik apps om na te gaan of een laadpunt beschikbaar is.? 7. Gebruik geen laadpunten voor autodelen.? 8. Sta?nooit met een niet-elektrisch?voertuig?op een parkeerplaats met laadpaal, omgekeerd staat een elektrisch voertuig ook niet geparkeerd aan een bezinepomp. 9. Respecteer?de?wegcode:?parkeer dus bijvoorbeeld niet tegen de rijrichting.? 10. Gebruik de laadpaalschijf om aan te duiden wanneer je voertuig voldoende geladen zal zijn.

