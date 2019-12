De grote meerderheid van de Belgen organiseert zich om tijdens de eindejaarsfeesten niet dronken achter het stuur te kruipen. Zo blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute dat 26% van de Vlamingen voor een BOB kiest, 8% blijft op de feestlocatie slapen. In Brussel neemt 30% een taxi. De laatste 3 jaar is het percentage bestuurders dat alcoholvrij bier drinkt trouwens verdrievoudigd.

Om meer te weten over het gedrag van de Belgen tijdens de feestdagen heeft Vias institute een enquête gehouden bij een representatief staal van de bevolking. 3 jaar geleden werd een soortgelijke enquête uitgevoerd.

1 op de 4 Vlamingen kiest een BOB, de Brusselaars nemen het openbaar vervoer of een taxi

9 op de 10 Belgen (89%) organiseert zich op voorhand om te vermijden dat ze onder invloed van alcohol moeten gaan rijden tijdens de eindejaarsfeesten. De meerderheid drinkt helemaal niets of zeer weinig wanneer ze moeten rijden (32%) of ze kiezen een BOB (26%).

Een kwart van de Vlamingen (25%) viert thuis en 8% blijft op de feestlocatie slapen, in Wallonië doen dubbel zo veel mensen dat (16%). In Brussel is vooral het openbaar vervoer (42%) of de taxi (30%) populair om veilig terug thuis te geraken.

De Vlamingen beperken in het algemeen hun alcoholgebruik om zeker te zijn dat ze de wettelijke limiet niet overschrijden. Toch rijdt 2% nog naar huis terwijl ze zeker boven de limiet zitten. In Wallonië is dat zelfs 6%. Deze bestuurders vergroten hiermee niet alleen hun risico op een ongeval, maar ze mogen ook strenge straffen verwachten als ze betrapt worden.

Te veel gedronken? 1 op de 5 Belgen pakt de sleutels af

Meer dan 1 Belg op de 2 (52%) zal als hij een kennis ziet die te veel gedronken heeft, en die aanstalten maakt om nog te gaan rijden, proberen om die persoon zelf naar huis te brengen of een oplossing te zoeken zodat die niet moet rijden. 1 Belg op 5 (19%) zal de andere persoon zelfs verbieden om te rijden. Daarentegen doet 5% van de Belgen in zo'n situatie helemaal niets. Ze laten de bestuurder onder invloed vertrekken, wat uiteraard een zeer slecht idee is.

1 persoon op 10 eet....om zijn alcoholgehalte te laten dalen!

Alcohol wordt door de organismen in het lichaam afgebroken, maar er zijn verschillen van mens tot mens. Gemiddeld daalt het alcoholgehalte met 0,15? per uur. Er is geen enkele pil of truc die je alcoholgehalte sneller kan laten dalen. Nochtans gelooft nog altijd 1 op de 5 Belgen ten onrechte in mirakeloplossingen. Veel eten is de overtuiging die het vaakst terugkomt: 9% van de bevraagde mensen denkt dat daardoor het alcoholgehalte sneller daalt. Bij de jongeren meent zelfs 15% dat. Andere wondermiddelen die vaak aangehaald worden zijn 'een frisse neus halen' (4%) of koffie (4%) of water drinken (4%).

In vergelijking met een soortgelijke enquête 3 jaar geleden, is het percentage mensen die alcoholvrij bier drinken tijdens de feestdagen verdrievoudigd (van 2 à 7%). Vooral bij Belgen ouder dan 55 jaar kent deze drank succes: 1 op de 10 (10%) drinkt alcoholvrij bier.