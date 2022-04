De komende acht weken kunnen vogelliefhebbers en geïnteresseerden drie families slechtvalken die in Brussel zijn neergestreken, volgen via livestream. Het is al de achttiende keer dat het publiek valken in Brussel kan observeren, meldt het Museum voor Natuurwetenschappen.

Drie koppels valken hebben zich in het Brusselse genesteld. Het gaat om een koppel dat sinds 2019 neerstrijkt in de noordelijke toren van de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal, een in de toren van de Sint-Jobkerk in Ukkel en een in de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe.

Het koppel in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal broedt op twee eieren, die rond 14 april zouden moeten uitkomen. Dat in Ukkel, dat het museum al 6 jaar kent en dat al 27 valkjes heeft grootbracht, broedt op vier eieren die sinds gisteren aan het uitkomen zijn. Het laatste koppel broedt op vier eieren, die vermoedelijk op 27 april zullen uitkomen.

Ook dit jaar zijn er naast de livestream weer observatiesessies. Die vinden dit jaar plaats aan de voet van de broedplaatsen in Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe. Met een telescoop kunnen bezoekers de valkenfamilies van dichtbij bekijken terwijl een ornitholoog uitleg geeft.

De livestream is te bekijken op www.valkenvooriedereen.be. Die zal lopen tot het uitvliegen van de jonge slechtvalkjes.

