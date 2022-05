Een jaar na de opening van de allereerste obesitaskliniek voor honden en katten op de campus van de UGent, zijn al 40 huisdieren met overgewicht in behandeling bij voedingsspecialiste Prof. Myriam Hesta en haar team. Samen raakten de dieren al zo'n 80 kilo kwijt.

Dat gewichtsverlies heeft enorme positieve effecten op de gezondheid van de dieren, stelt prof. Hesta die de baasjes wil sensibiliseren dat obesitas een ernstige chronische ziekte is.

Met een team van 5 experten begeleidt Myriam Hesta honden en katten naar een gezond gewicht aan de hand van een gebalanceerd voedings- en bewegingsschema. Een jaar na de opening maakt de 'Healthy Weight Clinic' nu de balans op. En die is positief. Ondertussen zijn er meer dan 40 katten en honden aan hun afvalmarathon bezig, goed voor een tussenstand van min 80 kilo aan overgewicht. 'Wij kunnen alvast tevreden terugblikken op het eerste jaar van onze kliniek. Bijna elke week startte er wel een nieuwe hond of kat zijn dieet. De meeste dieren tonen ondertussen ook een mooie, gestage vooruitgang van 1% verlies van hun overgewicht per week. Dat is exact waar we op mikken. Er zijn er zelfs al een aantal waarvoor het ideale gewicht in zicht is,' zegt Myriam Hesta.

De aanhouder wint

Een huisdier duurzaam laten afvallen is een proces dat de nodige volharding én geduld vraagt van de baasjes. 'Van bij de eerste consultatie proberen we zo goed mogelijk de specifieke uitdagingen bij de baasjes in kaart te brengen. Heel vaak zit het probleem hem niet zozeer in de eigenlijke voeding van het dier, maar zijn het de goedbedoelde extraatjes die de calorie-inname de pan doen uit swingen. Daar proberen we dan ook alternatieven voor aan te reiken, zoals een deel van de dagelijkse portie voeding te gebruiken als beloning. Verder zien we ook dat de opvolgsessies om de paar weken de baasjes bij de les houden en ons toelaten snel te schakelen als er zich toch een probleem voordoet.'

Het complete traject vergt dan misschien wel wat tijd, maar de effecten zijn daarentegen wel heel snel voelbaar. Zelfs een paar pondjes kunnen dikwijls al een wereld van verschil maken. Zo is het bij honden met obesitas bijvoorbeeld al aangetoond dat bij een gewichtsverlies van 6 à 9% mobiliteitsproblemen en zelfs kreupelheid aanzienlijk beginnen af te nemen.

Chronische aandoeningen

Na één jaar Healthy Weight Clinic is een van de belangrijkste lessen dat overgewicht bij onze huisdieren best zo vroeg mogelijk aangepakt wordt. Uiteraard voor de levenskwaliteit van het dier, maar ook om bijkomende gezondheidsproblemen te voorkomen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat obesitas bij honden en katten gepaard kan gaan met een aantal chronische aandoeningen zoals suikerziekte en chronische ontstekingen, oa. van de gewrichten. Het gaat zelfs zo ver dat obesitas een aanzienlijke verkorting van de levensduur kan betekenen, tot 1,9 jaar voor katten en zelfs 2,5 jaar voor honden.

'Obesitas bij huisdieren kan zware gevolgen hebben. Net daarom dat het zo belangrijk is om het niet te ver te laten komen, om verdere problemen af te wenden. Zo hebben zwaarlijvige katten bijvoorbeeld een groter risico op diabetes. Een vroegtijdig ingrijpen kan echter helpen om het tij nog te keren', aldus prof. Hesta. 'Sensibilisering rond de risico's van overgewicht bij onze huisdieren is dan ook broodnodig. Ons eigen onderzoek toont aan dat zo'n 7 op de 10 Belgische baasjes geloven dat hun dier perfect op gewicht is. Terwijl zowel dierenartsen vanuit hun praktijkervaring als wetenschappelijk onderzoek aantonen dat eigenlijk grofweg de helft van onze katten en honden te zwaar zijn', voegt Nele Houbrechts, dierenarts bij Royal Canin, toe.

Bij de Healthy Weight Clinic gaan ze uiteraard verder met de huidige behandelingstrajecten, maar daarnaast zullen ze zich de komende jaren ook richten op academisch onderzoek van de data van de behandelde dieren in de kliniek. Het doel is verdere inzichten te krijgen in de impact van overtollige kilo's op het lichaam en hoe obesitas nog efficiënter aangepakt kan worden.

