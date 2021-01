Vanaf 1 februari kan je met één ticket gebruikmaken van het openbaar vervoer in Brussel en de omliggende gemeenten. Zo'n Brupass XL-ticket kost 3 euro voor één rit en 20 euro voor een tienrittenkaart. Er zijn ook abonnementsformules.

De tickets zijn geldig bij de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (NMBS, De Lijn, MIVB en TEC) in Brussel en een zone van 11,5 kilometer rond het hoofdstedelijk gewest. Daarin liggen 52 stations en ruim 2.800 bus-, tram- en metrohaltes, klinkt het. Alleen voor ritten van en naar Brussels Airport is er nog een speciaal tarief.

Er bestonden al tickets voor de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (MTB- en Jump-tickets), maar die waren alleen geldig binnen het Brussels gewest. Deze formule krijgt voortaan de naam Brupass, en kost 2,4 euro voor een rit, 7,5 euro voor een dag of 15 euro voor tien ritten. Ook hier zijn er abonnementsformules.

De meeste Brupass- en Brupass XL-tickets worden door de verschillende operatoren verkocht. Alleen zal De Lijn de Brupass XL voor één rit en tien ritten niet verkopen, en kan je voor het schoolabonnement alleen terecht bij de MIVB.

Ten vroegste begin 2022 zullen er ook digitale versies van deze producten zijn.

De tickets zijn geldig bij de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (NMBS, De Lijn, MIVB en TEC) in Brussel en een zone van 11,5 kilometer rond het hoofdstedelijk gewest. Daarin liggen 52 stations en ruim 2.800 bus-, tram- en metrohaltes, klinkt het. Alleen voor ritten van en naar Brussels Airport is er nog een speciaal tarief. Er bestonden al tickets voor de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (MTB- en Jump-tickets), maar die waren alleen geldig binnen het Brussels gewest. Deze formule krijgt voortaan de naam Brupass, en kost 2,4 euro voor een rit, 7,5 euro voor een dag of 15 euro voor tien ritten. Ook hier zijn er abonnementsformules. De meeste Brupass- en Brupass XL-tickets worden door de verschillende operatoren verkocht. Alleen zal De Lijn de Brupass XL voor één rit en tien ritten niet verkopen, en kan je voor het schoolabonnement alleen terecht bij de MIVB.Ten vroegste begin 2022 zullen er ook digitale versies van deze producten zijn.