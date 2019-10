Eén op de tien auto's heeft slecht of niet werkende lichten

Eén op de 10 bestuurders is niet in orde met de verlichting van hun voertuig. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Touring bij in totaal duizend voertuigen. "Slechte verlichting brengt ook gevaar mee voor de andere weggebruikers en dat is erg verontrustend als je weet dat meer dan 60 procent van de ongevallen gebeurt bij duisternis", stelt de mobiliteitsorganisatie.

© iStock