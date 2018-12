Een oorwurm om oortjes op straat te vermijden

Een oorwurm is een liedje dat urenlang in je hoofd blijft hangen en je zelfs een hele dag lang kan achtervolgen. De campagne maakt handig gebruik van dit fenomeen om de Brusselaars muziek in het hoofd te planten zonder hun aandacht van het verkeer weg te trekken.

Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit: "We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen om de Brusselaars te sensibiliseren voor het juiste gedrag op de openbare weg. Met deze campagne hebben we een extreem enerverend fenomeen omgevormd tot een reële opportuniteit. Zo brengen we op positieve en creatieve wijze een belangrijke boodschap over, zonder met de vinger te wijzen."

De 'Earworm to go'-campagne weerklinkt doorheen de hele hoofdstad. Posters met teksten van cultliedjes hangen naast de vaakst gebruikte fietspaden. En dankzij een samenwerking met BRUZZ werd er een speciale uitzending ontwikkeld die gedurende 10 dagen de meest populaire songs zal uitzenden.

Aandacht voor omgevingsgeluid

Brussel Mobiliteit wil weggebruikers sensibiliseren en hen aansporen tot verantwoordelijk en voorzichtig gedrag. "Je op de openbare weg begeven vereist niet alleen visuele maar ook auditieve aandacht", legt Inge Paemen uit. "We stellen vast dat voetgangers en fietsers steeds vaker oortjes dragen. Terwijl geluidssignalen, zoals het geluid van motoren, toeters of fietsbellen, ons net helpen anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers, zodat we ongevallen kunnen voorkomen. Als we meer fietsers op de weg willen, dan wensen we ook dat ze zich zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen."

Brussel Mobiliteit heeft zich met Bike for Brussels tot doel gesteld om zo veel mogelijk Brusselaars en pendelaars op een fiets te krijgen. We zien het aantal fietsers trouwens jaarlijks toenemen met 13%, een trend die ook in 2018 zal bevestigd worden. Deze campagne wil de huidige en toekomstige fietsers ondersteunen door hen via een speels trucje te helpen hun veiligheid en dus hun mobiliteit te verbeteren.

De campagne loopt tot 21 december.