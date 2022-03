Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Iets meer dan twee jaar terug zat ik, na een auto-ongeluk, te klagen dat ik lang moest wachten op de wisselstukken... uit China. Tja, het coronavirus... Maar nee, dat speelt zich af in China, no way dat het naar hier overwaait.

Het is soms lastig zich een exacte datum te herinneren. Maar feiten markeren ons leven, zoals post-its die we bovenaan een pagina van een schrift aanbrengen, om aan te duiden dat daar iets belangrijks staat neergepend. Twee jaar terug was dat dus de pandemie, die ons dwong anders te gaan leven. Al wisten we toen nog niet dat door onze pc thuis te installeren, onze relatie met het werk en met de anderen grondig door elkaar zou worden geschud, net als onze dromen en verzuchtingen inzake wonen, of de prioriteiten in ons leven.

Wie had bovendien gedacht dat we grote ogen zouden opzetten bij het zien van onze torenhoge gasfactuur. Gas dat enkele maanden terug nog als een goede optie werd gezien. Of dat het kiezen van een auto meer vragen zou oproepen dan er antwoorden zijn. Dat ietwat felle regen ons zou doen vrezen voor nieuwe overstromingen. Dat de woke- en cancelcultuur een reeks militante minderheden de macht zou geven ons herop te voeden, onder meer qua taalgebruik. Als je bedenkt dat de Disney remake van Sneeuwwitje en de 7 dwergen... er een zonder dwergen zal zijn, dan verslik je je toch in die appel.En nu, Oekraïne.

Kortom, de samenleving zit in het oog van de storm en veel reden tot lachen is er de laatste tijd niet meer.

En dus voelen we de drang ons leven op te vrolijken. Zonder in diepgaande analyses te vervallen, hebben we plots nood aan kleur in ons interieur, in onze kleerkast. De minimalistische trend is verveld tot maximalisme. Overvloed, glitters, lovertjes en color blocks. Een ommezwaai van 360°.

Dat alles heeft ons ertoe gebracht, met de komst van de lente, de lay-out van Plus Magazine om te gooien. Zoals je kan zien zijn de kleuren weer helemaal terug, nadrukkelijk, eigentijds, fris en vrolijk. Met meer ronde rustpunten, zoals ook op deze pagina. Ze moeten de lezer wegwijs maken, richting geven, de aandacht vestigen, maar niet bruuskeren, want daar hebben we nu geen nood aan. Maar ze hebben toch iets schalks en gretig, waar we zo van houden.

We namen ook jullie opmerkingen over de leesbaarheid ter harte en hebben het lettertype aangepast, hedendaags en met meer leescomfort. Tot zover de verpakking. Want de inhoud blijft trouw aan zichzelf, met rubrieken die hun sporen hebben verdiend en een antwoord bieden op al jullie vragen en bezorgdheden. Met een zo positief mogelijke insteek, oplossingen, een schat aan inspiratie om van het leven te genieten en mee te zijn met de tijdsgeest.

Lees dus met volle teugen!

Iets meer dan twee jaar terug zat ik, na een auto-ongeluk, te klagen dat ik lang moest wachten op de wisselstukken... uit China. Tja, het coronavirus... Maar nee, dat speelt zich af in China, no way dat het naar hier overwaait. Het is soms lastig zich een exacte datum te herinneren. Maar feiten markeren ons leven, zoals post-its die we bovenaan een pagina van een schrift aanbrengen, om aan te duiden dat daar iets belangrijks staat neergepend. Twee jaar terug was dat dus de pandemie, die ons dwong anders te gaan leven. Al wisten we toen nog niet dat door onze pc thuis te installeren, onze relatie met het werk en met de anderen grondig door elkaar zou worden geschud, net als onze dromen en verzuchtingen inzake wonen, of de prioriteiten in ons leven. Wie had bovendien gedacht dat we grote ogen zouden opzetten bij het zien van onze torenhoge gasfactuur. Gas dat enkele maanden terug nog als een goede optie werd gezien. Of dat het kiezen van een auto meer vragen zou oproepen dan er antwoorden zijn. Dat ietwat felle regen ons zou doen vrezen voor nieuwe overstromingen. Dat de woke- en cancelcultuur een reeks militante minderheden de macht zou geven ons herop te voeden, onder meer qua taalgebruik. Als je bedenkt dat de Disney remake van Sneeuwwitje en de 7 dwergen... er een zonder dwergen zal zijn, dan verslik je je toch in die appel.En nu, Oekraïne. Kortom, de samenleving zit in het oog van de storm en veel reden tot lachen is er de laatste tijd niet meer. En dus voelen we de drang ons leven op te vrolijken. Zonder in diepgaande analyses te vervallen, hebben we plots nood aan kleur in ons interieur, in onze kleerkast. De minimalistische trend is verveld tot maximalisme. Overvloed, glitters, lovertjes en color blocks. Een ommezwaai van 360°. Dat alles heeft ons ertoe gebracht, met de komst van de lente, de lay-out van Plus Magazine om te gooien. Zoals je kan zien zijn de kleuren weer helemaal terug, nadrukkelijk, eigentijds, fris en vrolijk. Met meer ronde rustpunten, zoals ook op deze pagina. Ze moeten de lezer wegwijs maken, richting geven, de aandacht vestigen, maar niet bruuskeren, want daar hebben we nu geen nood aan. Maar ze hebben toch iets schalks en gretig, waar we zo van houden. We namen ook jullie opmerkingen over de leesbaarheid ter harte en hebben het lettertype aangepast, hedendaags en met meer leescomfort. Tot zover de verpakking. Want de inhoud blijft trouw aan zichzelf, met rubrieken die hun sporen hebben verdiend en een antwoord bieden op al jullie vragen en bezorgdheden. Met een zo positief mogelijke insteek, oplossingen, een schat aan inspiratie om van het leven te genieten en mee te zijn met de tijdsgeest. Lees dus met volle teugen!