Nu we steeds vaker een mondmasker zullen moeten dragen, duiken overal klachten op van brildragers die beweren niets meer te zien omdat hun bril beslaat bij het dragen van een mondmasker. Met deze tips kan dit (grotendeels) voorkomen.

Elke brildrager heeft er vaak last van wanneer hij van een koude buitenomgeving een warme ruimte binnenstapt: een bril die aandampt. Maar nu dat probleem door de zachte temperaturen haast geen probleem eer is, is er een nieuwe oorzaak; de combinatie van bril en mondmasker.

Eerst en vooral dit: een mondmasker dat goed aansluit rond de neus mag eigenlijk nauwelijks of geen probleem geven van brilglazen die beslaan. Het masker heeft immers tot doel de (warme) lucht die je uitademt tegen te houden. Je bril kan dus enkel beslaan wanneer er toch lucht bovenaan ontsnapt.

Tip 1 is dan ook logisch: zorg ervoor dat je mondmasker bovenaan zo goed mogelijk aansluit. Er bestaan verschillende modellen van mondmaskers: het mode met de 3 plooitjes dat door de FOD Volksgezondheid aanbevolen wordt en het model met de verhoging aan de neus, dat door het UZA uitgewerkt werd. Probeer beide modellen eens, het ene sluit soms beter aan dan het andere voor iemand. Bovendien zijn er een aantal trucjes om het masker beter te laten aansluiten bovenaan. Maak een extra gleufje in het mondmasker bovenaan en steek daarin een stukje metaal dat je kan late aansluiten rond de neus: een pijpenrager, een stukje draad om planten op te binden, een stukje aardingkabel, enkele sluitingstrips voor plastic vuilzakken, het platte metalen stripje dat je papieren met 2 gaatjes in bepaalde plastic mapjes op hun plaats houdt.

Denk er wel aan dat je dit metalen hulpmiddeltje telkens verwijdert vooraleer je het masker wast.

Wat ook kan helpen om een masker beter te laten aansluiten is de lintjes kruisen of de bovenste lintjes hoger op het hoofd vastbinden, de elastieken rond de oren eerst kruisen vooraleer je ze achter de oren brengt, de elastieken rond de oren achteraan op het hoofd met een paperclip aan elkaar vastmaken of de elastieken aanbrengen zowel bovenaan als onderaan van links naar rechts, zodat ze achter het hoofd doorgaan in plaats van rond de oren.

Tip 2: eerst het masker, dan de bril. Met andere woorden, zorg ervoor dat het masker bovenaan volledig onder de rand van je bril zit. Trek het mondmasker goed hoog op je neusbrug, maar let er ook op dat het onderaan wel degelijk onder je kin blijft zitten.

Tip 3: reinig je bril met een reinigingsspray die je koopt in de brillenwinkel. Meestal bevatten deze ook een product dat voorkomt dat brilglazen gemakkelijk aanslaan.

Tip 4: vooral geen afwasmiddel of scheerschuim. Dat is de tip die je her en der op de sociale media leest. Niet doen! Deze producten kunnen de ontspiegelingslaag op de brilglazen blijvend beschadigen!! Wat wel helpt is je bril reinigen met water en een heel klein beetje zachte zeep. De zeep vormt een onzichtbaar laagje op je brilglazen dat voorkomt dat ze snel aandampen. Gebruik hierbij geen te warm water. Draag je bril af met een zachte doek die niet pluist.

