Iemand hebben die gewoon naar je luistert - écht luistert - kan een wereld van verschil maken als je te maken krijgt met groot of klein verdriet. Maar ook de luisteraar zelf heeft baat bij jouw verhaal.

Een vriendin vertelt je dat ze twijfels heeft over haar huwelijk, en dus verwijs je haar door naar de relatietherapeut die je dochter en schoonzoon zo goed heeft geholpen. Je buurman is al enkele jaren weduwnaar, maar jij spreekt hem aan over het weer, zijn groentetuin, de werken in de straat,... kortom, over alles, behalve over zijn overleden vrouw, om het gemis te verzachten. Allemaal goed bedoeld. Maar misschien willen je vriendin en je buurman gewoon hun verhaal kwijt, en zijn ze op zoek naar iemand die even naar hen luistert, zonder te oordelen.

...