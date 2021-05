Hangoorkonijnen zijn gevoeliger voor oorinfecties. En wist je dat de tanden van konijnen evenslang blijven groeien? Dat veronderstelt wel dat ze voldoende vezels te eten moeten krijgen.

Oorspronkelijk hadden alle konijnen kleine rechtopstaande oren, net zoals wilde konijnen. Door selectie en kweek ontstonden er doorheen de tijd diverse rassen met eigen kenmerken, zoals de grootte van de oren, rechtopstaand of hangend, de lengte van de haren... Laten we even stilstaan bij één specifieke soort: het hangoorkonijn. Zoals de naam al doet vermoeden, loopt het kraakbeen dat de oren normaal verticaal houdt bij deze soort niet door. Aan de oorbasis wordt het kraakbeen onderbroken, met een hangend oor als gevolg. Helaas zorgt dit voor een slechte ventilatie en hoopt het oorsmeer zich op in het middenoor, waardoor het risico op oorinfecties toeneemt. Kies je voor dit konijnenras, check dan geregeld de oren en reinig ze met een oorsmeeroplossend middel om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Daarnaast hebben konijnen ook vaak last van hun tanden. Dat geldt voor alle rassen. Konijnen hebben hypsodonte tanden, wat betekent dat ze levenslang blijven groeien. Omdat konijnen voortdurend aan planten knagen, wordt deze groei gecompenseerd door slijtage. Maar als de voeding van meneer konijn te weinig vezels (planten, hooi, enz.) bevat en te veel energierijk krachtvoer, knaagt je konijn onvoldoende en is de slijtage van het gebit te gering waardoor de stand van de tanden uit evenwicht raakt. Dat kan er dan weer toe leiden dat je konijn last krijgt om zich te voeden, te kauwen en stilaan niet meer kan eten.

Dit gaat ook gepaard met speekselafscheiding, een slechte adem en pijn. Stel je vast dat je konijn last heeft van deze symptomen of heb je twijfels, raadpleeg dan je dierenarts. Die zal de mond van je konijn onderzoeken en zo nodig het gebit onder verdoving corrigeren om slijtage- en andere afwijkingen de wereld uit te helpen.

