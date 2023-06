Een viervoeter op het werk heeft vele voordelen. Het grootste daarvan is dat een hond op kantoor de productiviteit van de werknemers verhoogt. Lees wel eerst deze tips.

1. In orde en gezond

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de hond in orde is met zijn chip, inentingen, ontwormingen en ontvlooiingen. Bij een puppy moet eerst de vaccinatie tegen kennelhoest geregeld worden voordat hij in contact komt met andere honden.

2. Iedereen akkoord

Alvorens een hond mee te nemen naar het werk, wordt er best eens gepolst of de collega's enthousiast zijn voor het initiatief, of er iemand allergisch is, etc. Het bedrijf kan eveneens kiezen om te werken met hondenvrije zones en zones waar honden toegelaten zijn. Zo kan wie dat wenst een aparte lift, vergaderruimte of werkruimte innemen.

3. Eerst even wennen

Laat de hond eerst even wennen aan de kantooromgeving en laat hem kort kennismaken met de collega's. Ook leggen werknemers met honden hun collega's best uit hoe ze de hond mogen benaderen en welke regels voor hen belangrijk zijn.

4. Een hoekje voor de hond

Een hond op kantoor heeft een rustige plek nodig, met weinig direct zonlicht en weg van drukke doorgangen. Wanneer de hond wil rusten, mag hij niet gestoord worden door de collega's.

5. Een speeltje

Geef de hond enkele natuurlijke kauwspeeltjes waarmee die zich een lange tijd kan amuseren. Uiteraard zijn sterk geurende snacks of piepspeeltjes te vermijden.

6. Luister naar je hond

Het is belangrijk om te letten op tekenen van angst of nervositeit bij de hond: hyperactiviteit, overmatig likken aan de neus, bibberen, overmatig hijgen, geeuwen of kwijlen. Luisteren naar de hond is de sleutel tot succes, want het is uiteraard de bedoeling dat het voor iedereen een prettige ervaring wordt.

7. Een kleine wandelpauze

Doorheen de dag heeft een hond beslist nood aan een plaspauze. De hond af en toe eens mee naar buiten nemen, hem laten snuffelen of een balspelletje spelen is daarom ten sterkste aanbevolen.

8. Een herkenbaar teken

Een ideale kantoorhond is een rustige, sociale hond. Bij verlegen, oude honden of honden die veel nood hebben aan rust, kan een geel lintje rond hun harnas, halsband of leiband gewikkeld worden.

Bron: Tom & Co

Checklist Wat neem je behalve je viervoeter nog mee? een kussen, matje of dekentje,

kleine beloningssnacks,

speeltjes (voor binnen en buiten, om samen te spelen of zich zelfstandig bezig te houden),

een pluche knuffel,

een drinkkom of waterfontein,

poepzakjes,

natuurlijke kauwsnacks

eventueel een geel lintje.

