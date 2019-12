Een hamster behoort naast het dwergkonijn, tot de populaire huisdieren die binnenshuis in een kooi worden gehouden.

Al is de hamster eerder solitair, dit kleine knaagdier past zich makkelijk aan het leven in een kooi aan. Toch hou je die leefruimte best zo groot mogelijk, want 's nachts ontpopt je hamster zich tot een sportieveling. Zoek dus een plek in huis waar ze niemand stoort tijdens haar nachtelijke acrobatieën. Rust de kooi ook voldoende uit, zodat je dier zich in die toch wel beperkte ruimte maximaal kan uitleven. Daarom is de avond ook de beste tijd om met je pluizenbol in de weer te zijn, want dan toont ze maar wat graag haar kunstjes! Overdag laat je haar beter ongestoord slapen in een knus warm nest, ver weg van pottenkijkers.

Een hamster is erg netjes en trekt veel tijd uit voor haar toilet en de verzorging van haar pels. Voor onaangename geurtjes hoef je niet te vrezen, tenminste als je de kooi geregeld schoonmaakt en er de gepaste bodembedekker in aanbrengt: absorberend en niet stoffig.

Qua voeding is de hamster een natuurlijke alleseter: ze eet graag zaden, fruit en insecten. In gevangenschap voedt ze zich voornamelijk met een uitgebalanceerde mix van zaden. Af en toe kan je daar wat fruit of groenten aan toevoegen, samen met knaagsteentjes boordevol mineralen en nu en dan een vitaminesupplement om eventuele tekorten op te vangen.

Helaas is dit kleine sterke diertje maar een kort leven beschoren: twee tot drie jaar. En het is ook uitkijken voor huidproblemen door parasieten en schimmels, voor problemen met de ademhaling door tocht en stof, voor diarree, constipatie door haarballen en voor oogproblemen. Ook tumoren van de melkklieren komen voor. Verder heeft je hamster een uitstekend gehoor en een scherp reukvermogen, maar ziet ze slecht. Als je er vroeg genoeg mee start, kan je je hamster makkelijk tam krijgen, maar ga wel voorzichtig te werk. Dit is hoe dan ook een heel leuk beestje om te observeren.