Een fret is een bijzonder dier: op bepaalde momenten is hij speels en hyperactief, maar tussen die actieve periodes is hij eerder van het huiselijke type en kan hij tot 20 uur per dag slapen.

Om rustig zijn gangetje te kunnen gaan heeft een fret wel wat ruimte nodig. Zorg daarom voor een kooi waarin hij zich veilig voelt en comfortabel kan rusten, maar voorzie tegelijk ook meer ruimte waar hij toegang toe heeft. Laat hem bijvoorbeeld vrij rondlopen in de woonruimte van je huis, maar hou wel altijd een oogje in het zeil, want hij haalt graag kunstjes uit! Ja, het is een guitig beestje en als hij twee uur per dag kan stoeien is hij zeker in zijn nopjes.

Een mannetjesfret is meestal groter en dikker dan een vrouwtjesdier. Omwille van de geur moet je hem zeker laten castreren: een bronstig mannetje verspreidt een vrij sterke muskusgeur. Ook een vrouwtje moet je laten steriliseren, want als ze loops is en er vindt geen paring plaats, loopt ze het risico om ziekten te ontwikkelen.

Tot hij vier jaar is moet je je fret brokvoeding geven, zoals kittenbrokjes die rijk zijn aan eiwitten (maar liefst 32%) en vetten. Daarna kan je overschakelen op kattenvoer van goede kwaliteit. Zorg ook voor koel water. Als je wil voorkomen dat de kooi van je fret binnen de korste keren in een zwembad verandert, gebruikt je beter geen kom maar een drinkflesje.

Je moet je fret ook laten vaccineren, vooral tegen hondenziekte, hondsdolheid als je hem meeneemt op vakantie, en best ook tegen griep. De fret is inderdaad gevoelig voor het menselijke griepvirus. En als je dan toch bij de dierenarts langsgaat, vraag dan ook een ontlastingsanalyse om na te gaan of je huisdier geen parasieten meedraagt. Met de juiste verzorging en goede voeding kan je fret acht tot tien jaar lief en leed met je delen.

Hoewel een fret speels en olijk is, is hij toch geen geschikt gezelschap voor jonge kinderen. Je zult hem ook moeten opvoeden, want jonge fretten vertonen wel wat bijtgedrag. Kijk uit voor je tenen!

Met de medewerking van dierenarts Sébastien Delgoffe

