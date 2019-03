Een carrièreswitch na 50

Na een carrière van om en bij de dertig jaar in hetzelfde bedrijf, dezelfde functie of sector kan je je afvragen of een professionele ommezwaai maken wel zo'n slimme zet is. Gooi je geen bakken ervaring zomaar in de vuilnisbak? En wat met dat mooie loon dat je, samen met die ervaring, bij elkaar gespaard hebt? Pertinente vragen die maken dat niet iedereen die zin heeft in een carrièrewending er zich aan waagt. Toch zijn er vijftigplussers die de stap zetten. Soms uit noodzaak, na een ontslag en een moeizame zoektocht naar een nieuwe job. Maar even vaak heel bewust, om aan een tweede carrière te beginnen.

...