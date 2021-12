Ondanks de aanbevelingen van experts beperkt één Belg op twee niet langer zijn sociale contacten. Dat blijkt uit een studie van gezondheidspsycholoog Olivier Luminet (UCLouvain).

In het rapport wordt gekeken en vergeleken hoe de vier voornaamste sanitaire veiligheidsmaatregelen op drie verschillende tijdstippen dit jaar (april, juni en eind november) werden opgevolgd door een vaste groep van respondenten.

"De naleving van voldoende fysieke afstand is licht gestegen (64 procent) maar het beperken van sociale contacten kent duidelijk minder navolging (en gaat van 80 procent in april naar 61 procent in juni en 56 procent eind november/begin december)", aldus Luminet. Hij vermoedt dat het hier gaat om een weerspiegeling van de natuurlijke behoefte van mensen om met anderen te socialiseren via face-to-face contacten en van de veranderde richtlijnen voor sociale interacties. "Mensen zijn bereid om inspanningen te leveren, behalve wanneer dat voor hen psychologisch te zwaar begint door te wegen", vervolgt de professor.

Handen wassen ingeburgerd

Regelmatig de handen wassen is daarentegen goed ingeburgerd en de opvolging van dit basisprincipe blijft eerder stabiel, met zo'n 68 procent van de respondenten dat aangeeft dit te blijven doen. Hetzelfde geldt voor het dragen van een mondmasker, al werd deze aanbeveling tussen april en juni wel iets minder goed opgevolgd.

In het rapport wijzen de onderzoekers tot slot op de aanzienlijke kloof tussen de ernst van de epidemie en het naleven van de gezondheidsvoorschriften. "We moeten de mensen herinneren aan het belang van de sanitaire voorzorgsmaatregelen, zeker in deze winterperiode, iets wat tot hiertoe niet is gedaan", besluit Luminet, die pleit voor regelmatige campagnes.

