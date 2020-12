De Leuvense organisatie MobileSchool.org heeft een educatief bordspel op de markt gebracht dat gezinnen de mogelijkheid geeft om samen met hun kinderen te reflecteren over de coronapandemie.

"We willen families op een speelse en laagdrempelige manier aanmoedigen om de huidige situatie bespreekbaar te maken", zegt oprichter Arnaud Raskin. "Zo ontstond het educatieve spel 'Coronials'." "Al maanden krijgen we van allerlei instanties signalen dat veel van onze jongeren worstelen met angst, depressie, verveling of stress door de maatregelen", aldus Raskin. "Voor heel wat gezinnen is het bovendien niet makkelijk om de discussie daarover aan te gaan met kinderen. Het spel is een aanzet om op een leuke manier dat gesprek op gang te brengen", aldus Raskin. Coronials bestaat uit een spelbord met meer dan 80 situaties en 88 speelkaarten en is vanaf 22 december verkrijgbaar bij Dreamland en Colruyt.