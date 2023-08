Earth Overshoot Day, de dag in het jaar waarop de vraag van de mensheid naar natuurlijke hulpbronnen groter is dan wat onze planeet op een jaar kan produceren, valt dit jaar op 2 augustus. Dat zegt het Wereldnatuurfonds (WWF) dinsdag. "Willen we aan dat globale ritme blijven consumeren, hebben we 1,7 planeten nodig."

Volgens WWF zijn de oorzaken niet ver te zoeken. "We liquideren onze ecologische hulpbronnen razendsnel en produceren een gigantische hoeveelheid vervuiling, voornamelijk koolstofdioxide, die uitgestoten wordt in de atmosfeer en afkomstig is uit de verbranding van fossiele brandstoffen", zegt WWF.

De gevolgen laten zich raden: watertekorten, overstromingen, natuurbranden, enzovoort. Op termijn komt de voedselproductie in gevaar. "Als de aarde een appelboom is, eten we niet enkel de appels op, maar hakken we in feite de hele boom om", zegt Koen Stuyck, beleidsmedewerker klimaat en voetafdruk bij WWF België.

Wel vlakte de trend de voorbije vijf jaar af. Vorig jaar meldde WWF dat Earth Overshoot Day op 28 juli viel. Maar omwille van de gelijkvormigheid worden ook data uit het verleden jaarlijks herberekend, op basis van de recentste gegevens. Het maakt dat Earth Overshoot Day 2022 herzien wordt naar 1 augustus.

"En dat terwijl er echt veel meer nodig is", zegt Stuyck. "Om de IPCC-doelstelling van de Verenigde Naties te halen - de koolstofuitstoot tegen 2030 wereldwijd met 43 procent verminderen in vergelijking met 2010 -, moeten we Earth Overshoot Day de komende zeven jaar jaarlijks met 19 dagen opschuiven."

Volgens WWF zijn relatief eenvoudige oplossingen voorhanden. Het gebruik van koolstofarme elektriciteitsbronnen opschroeven van 39 naar 75 procent zou Earth Overshoot Day al met 26 dagen doen opschuiven.

Als de hele wereld zoals de Belg zou consumeren, zou Earth Overshoot Day trouwens al op 26 maart vallen. "Dan zouden we maar liefst 4,1 aardes nodig hebben."

Volgens WWF zijn de oorzaken niet ver te zoeken. "We liquideren onze ecologische hulpbronnen razendsnel en produceren een gigantische hoeveelheid vervuiling, voornamelijk koolstofdioxide, die uitgestoten wordt in de atmosfeer en afkomstig is uit de verbranding van fossiele brandstoffen", zegt WWF.De gevolgen laten zich raden: watertekorten, overstromingen, natuurbranden, enzovoort. Op termijn komt de voedselproductie in gevaar. "Als de aarde een appelboom is, eten we niet enkel de appels op, maar hakken we in feite de hele boom om", zegt Koen Stuyck, beleidsmedewerker klimaat en voetafdruk bij WWF België.Wel vlakte de trend de voorbije vijf jaar af. Vorig jaar meldde WWF dat Earth Overshoot Day op 28 juli viel. Maar omwille van de gelijkvormigheid worden ook data uit het verleden jaarlijks herberekend, op basis van de recentste gegevens. Het maakt dat Earth Overshoot Day 2022 herzien wordt naar 1 augustus."En dat terwijl er echt veel meer nodig is", zegt Stuyck. "Om de IPCC-doelstelling van de Verenigde Naties te halen - de koolstofuitstoot tegen 2030 wereldwijd met 43 procent verminderen in vergelijking met 2010 -, moeten we Earth Overshoot Day de komende zeven jaar jaarlijks met 19 dagen opschuiven."Volgens WWF zijn relatief eenvoudige oplossingen voorhanden. Het gebruik van koolstofarme elektriciteitsbronnen opschroeven van 39 naar 75 procent zou Earth Overshoot Day al met 26 dagen doen opschuiven.Als de hele wereld zoals de Belg zou consumeren, zou Earth Overshoot Day trouwens al op 26 maart vallen. "Dan zouden we maar liefst 4,1 aardes nodig hebben."