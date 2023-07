Als kleigrond te droog wordt, krimpt hij en zakt in, waardoor er soms grote scheuren en barsten ontstaan in de muren van woningen. Zelfs de stabiliteit van de woning komt daardoor in gevaar en het pand kan onbewoonbaar worden.

Grondverzakkingen ten gevolge van grote droogte zijn onder meer te wijten aan de klimaatopwarming. Almaar meer woningen die op kleigrond zijn gebouwd, ondervinden er zware schade door.

Een gevaar voor de stabiliteit

In sommige regio's in Vlaanderen en Wallonië zijn er sinds enkele jaren meldingen van schade aan woningen als gevolg van de langdurige droogte. Doordat de grond krimpt met de droogte en opnieuw uitzet zodra het regent, lopen muren scheuren en barsten op, klemmen ramen en deuren en wordt de stabiliteit van de woning soms bedreigd.

Wat kan je doen? De geleden en toekomstige schade valt sinds 2021 onder de dekking natuurrampen. In het kader van de huidige wet moeten verzekeraars schade die het gevolg is van dit fenomeen vergoeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het repareren van barsten in de muur.

Vlaanderen heeft een registratiepunt droogteschade dat de samenstelling van de bodem en de schadegevallen in kaart brengt: www.dov.vlaanderen.be

Cavitatie, materiële of fysieke schade

Een ogenschijnlijk perfect gezonde boom waarvan plots een tak afbreekt: het komt steeds vaker voor, soms met materiële of fysieke schade tot gevolg. Cavitatie is een fenomeen waarbij een boom zich beschermt tegen langdurige droogte door een of meer takken te laten afsterven.

Wat kan je doen? Als deze tak bijvoorbeeld de wagen van derden beschadigt, kan je jouw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale) aanspreken, tenzij er sprake is van overmacht. Eigen schade kan je proberen aan te geven volgens de waarborg 'botsing van goederen' in de woonpolis.

Bron: de Koning Boudewijnstichting

