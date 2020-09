Op zaterdag 19 september vindt opnieuw World Cleanup Day plaats, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. In ons land hebben River Cleanup, Eneco Clean Beach Cup, JCI Belgium, Bewapp en Mooimakers beslisten om hun krachten te bundelen om zoveel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren voor dit initiatief.

Elk jaar belandt er zowat 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. 80% van dat afval raakt daar verzeild via rivieren.

Tussen World Cleanup Day (19 september) en World Rivers Day (27 september), organiseert River Cleanup grote acties in onder meer Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Luik en Namen. Daarnaast wil de non-profit individuen, families en organisaties aanzetten om zelf een actie op te zetten bij een rivier in hun buurt via river-cleanup.org.

Antwerpen fungeert op zaterdag 19 september als de hoofdlocatie voor de Schelde. Deelnemers worden gevraagd zich vooraf te registreren via deze link. Vrijwilligers ruimen alleen of in hun bubbel op en worden gevraagd op 1,5m van andere deelnemers te blijven, zodat alles coronaproof verloopt. Daarnaast zullen er ook ervaren kajakkers het water op gaan om afval te verzamelen uit de dokken. Na afloop van de cleanup keren de deelnemers terug naar Stormkop waar het afval gesorteerd wordt en de vrijwilligers kunnen genieten van een drankje.

Praktische info actie Antwerpen

Zaterdag 19 september 2020

10u00: Verzamelen aan Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen

10u30: Start cleanup en kajakkers te water

12u00: Terugkeren naar Stormkop, afsluit met drankje

Inschrijven via: https://www.river-cleanup.org/nl/world-cleanup-day

Praktische info Gent, Leuven, Brussel, Luik en Namen

Meer info over deze activiteiten en activiteiten op andere plaatsen in België vind je hier.

