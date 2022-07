Tot voor kort waren er gemiddeld 30 tot 40 dodehoekongevallen per jaar, waarvan een vijftal met dodelijke afloop. Maar nu de statistieken niet alleen meer rekening houden met aanrijdingen tussen vrachtwagens en fietsers, zijn de cijfers verdriedubbeld. Zo waren auto's, bestelwagens en bussen in 2020 goed voor nog eens 57 dodehoekongevallen.

"Deze cijfers tonen aan dat ook personenwagens een dode hoek hebben, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden", zegt Vlaams parlementslid Stijn Bex, die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Lydia Peeters.

Volgens verkeersexperten is de beste remedie om dodehoekongevallen tegen te gaan, de snelheid in de bebouwde kom overal beperken tot 30 kilometer per uur. "Wanneer auto's of vrachtwagens trager rijden, zijn de ongevallen minder ernstig", klinkt het.

Minister Peeters wijst er in een reactie op dat er al heel wat maatregelen zijn genomen "om dodehoekongevallen te voorkomen, zoals jongeren en vrachtwagenchauffeurs opleiden en sensibiliseren rond de gevaren van een dodehoek. Verder kunnen vrachtwagenchauffeurs bij meer dan 20 spiegelafstelplaatsen de spiegels van hun voertuig correct laten afstellen", aldus de minister. "Daarnaast verplicht Europa vanaf dit jaar ook om nieuwe vrachtwagens uit te rusten met een systeem dat waarschuwt tegen de dode hoek. En tot slot investeren we ook meer dan ooit in veilige fietsinfrastructuur en het wegwerken van gevaarlijke punten waarbij we prioriteit geven aan conflictvrije en slimme lichtenregeling."

"Deze cijfers tonen aan dat ook personenwagens een dode hoek hebben, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden", zegt Vlaams parlementslid Stijn Bex, die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Lydia Peeters.Volgens verkeersexperten is de beste remedie om dodehoekongevallen tegen te gaan, de snelheid in de bebouwde kom overal beperken tot 30 kilometer per uur. "Wanneer auto's of vrachtwagens trager rijden, zijn de ongevallen minder ernstig", klinkt het.Minister Peeters wijst er in een reactie op dat er al heel wat maatregelen zijn genomen "om dodehoekongevallen te voorkomen, zoals jongeren en vrachtwagenchauffeurs opleiden en sensibiliseren rond de gevaren van een dodehoek. Verder kunnen vrachtwagenchauffeurs bij meer dan 20 spiegelafstelplaatsen de spiegels van hun voertuig correct laten afstellen", aldus de minister. "Daarnaast verplicht Europa vanaf dit jaar ook om nieuwe vrachtwagens uit te rusten met een systeem dat waarschuwt tegen de dode hoek. En tot slot investeren we ook meer dan ooit in veilige fietsinfrastructuur en het wegwerken van gevaarlijke punten waarbij we prioriteit geven aan conflictvrije en slimme lichtenregeling."