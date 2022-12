Als er één titel is die tijdens de feestdagen op repeat gaat, dan is het wel het beroemde nummer All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Maar wat staat er nog meer op de kerstplaylist van de Belgen? Streamingplatform Spotify onthult de favoriete kerstdeuntjes van onze landgenoten.

Eén ding is zeker: we hebben niet tot Kerst gewacht om kerstmuziek te beluisteren. · De Belgen begonnen dit jaar al op 1 november. Tussen 1 november en 4 december streamden we zelfs 20% meer kerstmuziek dan in diezelfde periode vorig jaar. Aan keuze geen gebrek, want er zijn tot op heden meer dan 44 miljoen kerst gerelateerde, door gebruikers samengestelde afspeellijsten te vinden op Spotify wereldwijd.

Meest afgespeelde kerstnummers in 2022, in België

1. Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You

2. Sia, Snowman

3. Wham!, Last Christmas

4. Ariana Grande, Santa Tell Me

5. Michael Bublé, It's Beginning to Look a Lot like Christmas

6. Brenda Lee, Rockin' Around The Christmas Tree

7. Bobby Helms, Jingle Bell Rock

8. Justin Bieber, Mistletoe

9. Kelly Clarkson, Underneath The Tree

10. Ed Sheeran, Elton John, Merry Christmas

