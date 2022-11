Kippen verdragen makkelijk temperaturen onder het vriespunt. Vanaf de herfst bereiden ze zich voor op de winter door te ruien en zich in een nieuw verenkleed te tooien. Daarmee weten ze hun lichaamstemperatuur te regelen.

Bij grote koude zetten kippen hun veren op, laten er hun kop in zakken en trekken hun poten in. Met een mooi, gezond en vol verenkleed komen ze de winter warmpjes door. Ze moeten zich daarbij wel kunnen beschermen tegen regen, wind en sneeuw. Daarom hebben ze behoefte aan een proper onderdak met veel strooisel, dat je geregeld verschoont. Vergeet dus zeker niet te controleren of het dak en de muren waterdicht zijn, want die worden blootgesteld aan de elementen. Het is ook belangrijk om de tocht buiten te houden, maar toch goed te ventileren. Dat laatste is essentieel omdat de ademhalingsdampen van je kippen de luchtvochtigheid verhogen. Vocht en een gebrek aan ventilatie kunnen allerlei kwalen veroorzaken, zoals ademhalings- en huidaandoeningen. Een ander belangrijk punt is de voeding. Omdat de dagen korter worden en je kippen meer energie verbruiken om de koude te lijf te gaan, is voedsel van goede kwaliteit een must: een goede zadenmix, in voldoende hoeveelheid en op een droge plaats. Zie dat je kippen makkelijk toegang hebben tot hun voedsel, maar zorg ervoor dat je geen ratten en muizen aantrekt, want die kunnen de plek snel koloniseren. Stel als het vriest verschillende keren per dag lauw water ter beschikking om ijsvorming tegen te gaan. Het alternatief is een systeem met warme platen tegen ijsvorming. Daarnaast houdt ook een schone drinkbak je kippen gezond en het beperkt de verspreiding van ziekten. Hoewel kippen relatief goed tegen de kou kunnen, zijn sommige rassen toch gevoeliger dan andere, zoals sierrassen, zijdehoenders, enz. En als je een beetje geluk hebt, is het niet ongewoon dat je legkippen je ook in de winter blijven verwennen met kakelverse eitjes!