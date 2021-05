Het Overlegcomité heeft beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Vanaf 9 juni 2021

Voorwaarde: Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

Bubbel : Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld).

: Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld). Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo's met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo's met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen. De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen. Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan. Binnen : tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Buiten : tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

(bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan. : tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. : tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).

tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten). J eugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven : tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen. Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca. Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), gelden de regels van evenementen.

tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), gelden de regels van evenementen. Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.

zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten. Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.

heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats. Publieke sauna's, jacuzzi's, stoomcabines, hammams mogen opnieuw openen.

mogen opnieuw openen. Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino's, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen , indoor recreatie, tropische zwembaden, casino's, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.

heropenen met ventilatieprotocollen. Net als , indoor recreatie, tropische zwembaden, casino's, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling. Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers .

is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers . Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Vanaf 1 juli 2021

Voorwaarde: Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.

is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. Winkelen : Geen beperkingen meer

: Geen beperkingen meer Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.

zonder beperkingen. Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan. Binnen : tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar. Buiten : tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

(bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan. : tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar. : tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven : tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen. Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.

tot 200 personen binnen of 400 personen buiten. Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Vanaf 30 juli 2021

Voorwaarde: Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan: Binnen : tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Buiten : tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.

(bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan: : tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. : tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test. Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.

toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren. Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca. Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Vanaf 1 september 2021

Voorwaarde: Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald.

Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) hiervoor moet het verdere protocol nog worden bepaald.

(culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) hiervoor moet het verdere protocol nog worden bepaald. Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.

(zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test. Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven : zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen. Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.

zonder beperkingen. Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca. Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Over buitenlandse reizen werd in het Zomerplan niets bepaald.

Het Overlegcomité benadrukt dat dit Zomerplan enkel onverkort kan worden uitgerold, als de controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden blijft. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren. Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven. Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Je laten vaccineren is van essentieel belang.

