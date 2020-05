Na eerdere lanceringen op de kusttram en de Gentse trams voorziet De Lijn vanaf maandag ook contactloze betaling op het Antwerpse tramnet. Als het pilootproject bij de trams positief geëvalueerd wordt, zal de vervoersmaatschappij contactloos betalen ook invoeren op het hele Vlaamse busnet.

De Lijn lanceerde het pilootproject al op 6 april in alle stilte op de kusttram. Daarna volgde op 15 mei het Gentse tramnet en sinds 25 mei kan ook op Antwerpse trams contactloos worden betaald. Op de trams staan zogenaamde cEMV (contactloze Europay Mastercard Visa)-terminals waar reizigers contactloos kunnen betalen met hun bank- of kredietkaart, smartphones met betaalfunctie of slimme horloge. Een ticket enkele rit kost 2,5 euro.

Volgens Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn, biedt de introductie van contactloos betalen heel wat voordelen. "Zeker voor occasionele reizigers is dit een handige oplossing. Daarnaast verliezen onze chauffeurs geen tijd meer tijdens de rit door de verkoop van vervoerbewijzen. Daardoor kunnen we zorgen voor een betere doorstroming en stiptere reistijden. Ten slotte kunnen we ook de risico's beperken die geldtransacties met zich meebrengen. Zowel op vlak van de financiële afhandeling als op vlak van hygiëne."

Na een positieve evaluatie van de pilootprojecten in Gent en Antwerpen wordt het project uitgerold op het busnet over heel Vlaanderen. Volgens De Lijn wordt Vlaanderen daarmee de grootste regio in Europa waar contactloos betalen op bus en tram mogelijk zal zijn.

De Lijn lanceerde het pilootproject al op 6 april in alle stilte op de kusttram. Daarna volgde op 15 mei het Gentse tramnet en sinds 25 mei kan ook op Antwerpse trams contactloos worden betaald. Op de trams staan zogenaamde cEMV (contactloze Europay Mastercard Visa)-terminals waar reizigers contactloos kunnen betalen met hun bank- of kredietkaart, smartphones met betaalfunctie of slimme horloge. Een ticket enkele rit kost 2,5 euro. Volgens Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn, biedt de introductie van contactloos betalen heel wat voordelen. "Zeker voor occasionele reizigers is dit een handige oplossing. Daarnaast verliezen onze chauffeurs geen tijd meer tijdens de rit door de verkoop van vervoerbewijzen. Daardoor kunnen we zorgen voor een betere doorstroming en stiptere reistijden. Ten slotte kunnen we ook de risico's beperken die geldtransacties met zich meebrengen. Zowel op vlak van de financiële afhandeling als op vlak van hygiëne." Na een positieve evaluatie van de pilootprojecten in Gent en Antwerpen wordt het project uitgerold op het busnet over heel Vlaanderen. Volgens De Lijn wordt Vlaanderen daarmee de grootste regio in Europa waar contactloos betalen op bus en tram mogelijk zal zijn.