"Ik doe er nog een schepje bovenop, dat kan toch geen kwaad." Nochtans spring je met waspoeder best niet al te kwistig om. Bespaar vijf flessen wasmiddel per jaar. Gebruik je te veel wasmiddel, dan raakt je kleding niet goed gespoeld. Die residu's kunnen voor huidiritatie zorgen en vervuilen onnodig je wasmachine. De juiste dosis wasmiddel zorgt niet alleen voor proper textiel, maar is ook beter voor het milieu. De Franse tegenhanger van Test Aankoop testte onlangs 22 wasmiddelen uit, vloeibaar en in pods. Die blijken nog steeds te veel stoffen te bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Door de juiste dosis te hanteren geef je bovendien ook minder uit: naar schatting 30% of vijf tot zes flessen per jaar voor een gemiddeld gezin. Maar tal van factoren spelen mee in het bepalen van de juiste dosis wasmiddel, wat niet zo eenvoudig is. Waterhardheid. De was doen met zeer hard water kan je energieverbruik tot 20% doen toenemen en je hebt ook nog eens twee keer zoveel wasmiddel nodig. De waterhardheid wordt in ons land uitgedrukt in Franse graden (°F), soms in Duitse graden (°D). Het water is zacht tussen °F 0 en 15, matig hard tussen °F 15 en 30 en zeer hard boven °F 30. Maar hoe achterhaal je de hardheid van je leidingwater? Raadpleeg je waterfactuur of doe navraag bij je waterbedrijf. Je kan ook teststrips kopen om de waterhardheid te meten. Hoe vuil is je was? Ken je de hardheid van je water, dan is het vervolgens zaak om in te schatten hoe vuil je wasgoed is en hoe zwaar je machine geladen is. Dit is het meest subjectieve deel. Lees zorgvuldig de instructies. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van je wasmiddel. In Europa zijn fabrikanten verplicht om de benodigde hoeveelheid aan te geven. Deze informatie vind je in een drieledige tabel, afhankelijk van hoe vuil je was is, de waterhardheid, en de hoeveelheid wasgoed in de trommel. Een standaardlading bedraagt gewoonlijk 4,5 kg. Een symbool met vlekken geeft aan of je wasgoed moet worden opgefrist (één vlek), normaal bevuild is (twee vlekken) of moeilijk te verwijderen resten bevat van bijvoorbeeld gras of tomatensaus (drie vlekken). De juiste dosis. Nu moet je nog enkel de juiste dosis wasmiddel toevoegen. Bijvoorbeeld 80 ml voor vier tot vijf kilo was met twee vlekken, bij een waterhardheid tussen °F 15 en 25. Bijkomend probleem is volgens de Franse consumentenorganisatie dat de doseerdoppen op wasmiddelflessen niet of niet goed doseren. Ze zorgen zelden voor een nauwkeurige dosis. Op een paar uitzonderingen na worden de maten niet aangegeven op de dop en soms moet je de doseerdop zelfs bij de fabrikant aanvragen. De oplossing? Investeer zelf in een plastic maatbeker van 50 of 100 ml om nauwkeurig te doseren.