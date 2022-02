Hoe 'liefdevol' gaan we met elkaar om op het werk? Vacaturesite Indeed onderzocht hoe corona en het vele thuiswerken de emotionele band tussen collega's heeft beïnvloed. Hieruit blijkt dat collega's minder vriendschap en solidariteit ervaren, al spelen leeftijd en geslacht een grote rol.

Over het algemeen blijkt dat de fysieke afstand duidelijk invloed heeft op de emotionele afstand. Hierna de meest frappante conclusies uit het onderzoek.

Helft ziet collega's als vrienden... op de werkplek

Onze beste collega's, die met wie het net iets beter klikt dan met anderen, zijn volgens de helft van de bevraagden (45%) vrienden op de werkplek maar niet meer dan dat.

Ruim een op de vijf zegt sommige collega's wel als échte vrienden te beschouwen. Dat zijn het vaakst vrouwen (60%) en Nederlandstalige werknemers (58%).

Mannen spreken na de werkuren vaker af dan vrouwen

Van de thuiswerkers sprak de voorbije twee jaar 46% na de werktijd wel eens af met een collega. Opvallend: mannen (52%) deden dat vaker dan vrouwen (40%). Het waren vooral de jonge werknemers onder de 35 jaar (58%) en Franstalige collega's zoeken elkaar vaker op na het werk dan Nederlandstalige (54% vs. 39%).

Een op de drie mist contact met de baas

Tijdens de voorbije twee jaar thuiswerken was het contact met de leidinggevende niet altijd even makkelijk. 5% van de thuiswerkers geeft aan de baas te vaak te horen en wil meer met rust gelaten worden, terwijl 27% eigenlijk vaker contact wil met z'n baas.

Problemen op het werk bespreken we met partner

Wie in die thuiswerkperiode met een professioneel dipje kampte, kon niet - zoals 'vroeger' - even makkelijk terugvallen op de collega's op kantoor. Hoe werd dat opgelost? Bijna 40% besprak een probleem eerst met de partner of huisgenoot, een op de drie zocht zelf een oplossing. Vrouwen (27%) sturen vaker dan mannen (19%) een berichtje naar een collega. 12% van de mannen ging toch naar kantoor, tegenover 8% van de vrouwen. Wie goede collega's ook als echte vrienden beschouwt, doet vaker een beroep op die collega's: 36% stuurt hen een berichtje. Wie collega's als alleen maar collega's ziet, staat er vaker alleen voor: 42% moest het probleem zelf oplossen.

Minder solidariteit onder collega's

Verder zeggen twee op de vijf werknemers dat er vandaag minder solidariteit is onder de collega's dan voor corona. Volgens 40% is de afstand tussen collega's ook groter geworden, bij de werknemer die jonger zijn dan 35 jaar en thuiswerken is dat zelfs 67%. Anderzijds vindt twee derde van de werknemers van kmo's (maximaal 10 werknemers) dat corona geen impact had op die solidariteit.

"De invloed van corona op de relatie tussen collega's is erg uiteenlopend. Vrouwen en Nederlandstalige werknemers zien collega's vaker als echte vrienden, maar het zijn mannen en Franstaligen die buiten de kantooruren de meest afspreken met collega's. Wel is er een constante: collega's geven duidelijk aan minder op elkaar te kunnen rekenen. Het thuiswerken zorgt er bij veel mensen blijkbaar voor dat de fysieke afstand zich ook op emotioneel vlak laat voelen", zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed.

Indeed voerde dit onderzoek uit in de periode 27/01/2022 - 01/02/2022 bij 1000 werknemers in België.

