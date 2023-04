Je fiets, elektrisch of niet, verdient de beste accessoires voor een betere zichtbaarheid, meer comfort en vooral veiligheid.

Veiligheid op de weg hangt vaak van twee zaken af: zien en gezien worden. Dat geldt voor autobestuurders, maar nog veel meer voor motorrijders, en al helemaal voor de zwakste tweewielers, de fietsers. We weten allemaal dat een krachtige en goed gerichte koplamp onmisbaar is, vooral in de winter. Maar ook sommige plattelandswegen en zelfs straten in de stad zijn slecht verlicht, zeker nu er op energie wordt bezuinigd. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs kunnen een fietser dan niet altijd gemakkelijk zien in het donker. Eén seconde verstrooid zijn kan in een drama eindigen. De Cosmo Ride van Cosmo Connected (richtprijs 75 euro) (1) is een verwijderbaar licht dat je op de achterkant van je helm of aan je zadel bevestigt. Er hoort een afstandsbediening bij die op je stuur past. Dat licht trekt niet alleen de aandacht van achterliggende auto's, het waarschuwt ze ook door aan te geven wanneer je van richting wil veranderen en gaat branden wanneer je remt. De helm is voor een fietser zonder meer het belangrijkste veiligheidsaccessoire. Er is een enorme keuze aan vormen, kleuren, preventiesystemen, bijkomende geconnecteerde elementen enz. Maar hou steeds voor ogen dat de effectiviteit - met andere woorden, de veiligheid - van je helm belangrijker is dan er elegant voorkomen. Onthou verder ook dat je een helm die een flinke klap heeft geïncasseerd, bijvoorbeeld bij een val, altijd moet vervangen. Zelfs als hij geen deuk of barst vertoont. De Hövding 3 (richtprijs 349 euro) (2) wordt vaak als een van de meest betrouwbare modellen aanbevolen. Toegegeven, hij oogt wat vreemd, want deze 'helm' wordt immers als een (dikke) kraag gedragen, zonder dat hij je hoofd bedekt. Hij moet het vooral hebben van zijn technologie, met sensoren die 200 keren per seconde je bewegingen als fietser registreren. Waardoor die sensoren, als ze voelen dat je valt, in een tiende van een seconde een airbag in de kraag doen ontplooien die je nek, de zijkanten en de bovenkant van je schedel beschermt. Een valpartij is niet het enige risico waar je als fietser beducht moet voor zijn. Het is je misschien al opgevallen dat het in België wel eens regent. We gaan het hier niet hebben over de extra voorzichtigheid die bij een regenbui geboden is, wel over de kunst van het droog blijven. Een regenjack zoals de ADV Hydro Lumen van Craft (richtprijs 160 euro) is een must. Je vindt een heleboel modellen in de winkel, maar geef de voorkeur aan een jas met reflecterende stroken. Een regenbroek kan een interessante aanvulling zijn, zowel voor mannen als voor vrouwen. Je wint er misschien geen schoonheidswedstrijd mee, maar dit kledingstuk (50 tot 120 euro) houdt je wel lekker droog. Voor de dames is er een interessant alternatief: Look the Rain (richtprijs 250 euro), een regenpak dat je de look van een Formule 1-monteur geeft. Naast de onmisbare veiligheidsvoorzieningen voor fietsers, zijn er ook tal van snufjes waar je rijwiel zelf gelukkig van wordt. Nu sommige fietsen (een pak meer dan) 3.000 euro kosten, is beveiliging echt geen overbodige luxe. Het Bordo Alarm 6000A van Abus (richtprijs 130 euro) (3) , het eerste opvouwbare antidiefstalalarm, is dan een van de beste opties. Weet dat sommige elektrische fietsen standaard zijn uitgerust met een systeem dat je vertelt of je fiets verplaatst werd en waar hij zich bevindt. Beschikt je fiets niet over deze optie, dan kan je daar zelf voor zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de TiBike van Ticatag (richtprijs 199 euro + een jaarabonnement van 72 euro). Hij ziet eruit als een onschuldige reflector, maar bevat een gps-sensor en een simkaart. De TiBike lokaliseert je trouwe tweewieler tot op minder dan vijf meter en houdt je op de hoogte via sms of mail. Maar om hem op te gaan halen, is het misschien geen slecht idee om een beroep te doen op de sterke arm der wet. Een ruzie in het verkeer met een automobilist, een vrachtwagenchauffeur, een andere fietser of zwakke weggebruiker, loopt soms zodanig uit de hand dat er een rechtszaak van komt. Welke argumenten heb je dan om je te verdedigen? Door je fiets uit te rusten met een camera, naar het voorbeeld van de dashcam in sommige auto's. De DVR80 van Tooo Cycling (180 euro) past op de diameter van elke zadelpen. Hij is naar achteren gericht en legt tot 9 uur lang beelden in Full HD (1920 x 1080 pixels) vast op een SD-kaart van 128 Gb. Met de verlichting van 80 lumen reikt hij bovendien tot één km ver.