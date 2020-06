Vandaag is Dag van de Mantelzorger: een dag van waardering voor mensen die zich inzetten voor een zorgbehoevende naaste. Ze zijn met naar schatting 680.000 in Vlaanderen.

Thuisverplegers en -zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis gaan dinsdag zo'n 60.000 bedankingskaartjes uitdelen in Vlaanderen. De organisatie wijst erop dat mantelzorgers een cruciale en aanvullende rol spelen naast de professionele zorgverlening.

Elke mantelzorger is uniek. Zorgen voor een partner met kanker is anders dan zorgen voor een ouder met dementie of een kind met een handicap. "Mantelzorg overkomt hen. Ze rollen erin omdat iemand uit hun omgeving hulp nodig heeft. Maar ze doen dit met hart en ziel en een ongelofelijke inzet. Mantelzorgers zijn vaak onmisbaar voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Mantelzorgers maken de persoon voor wie ze zorg opnemen gelukkig", klinkt het.

De coronacrisis maakte mantelzorg vaak extra zwaar. Bepaalde ondersteuning zoals dagopvang of thuisbegeleiding viel weg, waardoor de mantelzorgers vaak alleen bleven staan. Dat blijkt ook uit een bevraging van mantelzorgorganisatie Samana, waar vier op vijf aangeeft dat ze het moeilijker hadden tijdens corona en één op drie zelfs "veel moeilijker".

Premie

Mantelzorgers hebben recht op een premie maar Samana wil dat die wordt opgewaardeerd. Ze stelt vast dat een vierde van de gemeenten in Vlaanderen geen mantelzorgpremie aanbiedt en dat in gemeenten waar dat wel gebeurt, de gemiddelde uitgekeerde bedragen blijven dalen. "Op tien jaar tijd is de premie met 5 euro per maand gedaald. Bovendien worden de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie scherper".

De dag van de Mantelzorger is een initiatief van de zes mantelzorgverenigingen en wordt ondersteund door het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Thuisverplegers en -zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis gaan dinsdag zo'n 60.000 bedankingskaartjes uitdelen in Vlaanderen. De organisatie wijst erop dat mantelzorgers een cruciale en aanvullende rol spelen naast de professionele zorgverlening.Elke mantelzorger is uniek. Zorgen voor een partner met kanker is anders dan zorgen voor een ouder met dementie of een kind met een handicap. "Mantelzorg overkomt hen. Ze rollen erin omdat iemand uit hun omgeving hulp nodig heeft. Maar ze doen dit met hart en ziel en een ongelofelijke inzet. Mantelzorgers zijn vaak onmisbaar voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Mantelzorgers maken de persoon voor wie ze zorg opnemen gelukkig", klinkt het. De coronacrisis maakte mantelzorg vaak extra zwaar. Bepaalde ondersteuning zoals dagopvang of thuisbegeleiding viel weg, waardoor de mantelzorgers vaak alleen bleven staan. Dat blijkt ook uit een bevraging van mantelzorgorganisatie Samana, waar vier op vijf aangeeft dat ze het moeilijker hadden tijdens corona en één op drie zelfs "veel moeilijker". Mantelzorgers hebben recht op een premie maar Samana wil dat die wordt opgewaardeerd. Ze stelt vast dat een vierde van de gemeenten in Vlaanderen geen mantelzorgpremie aanbiedt en dat in gemeenten waar dat wel gebeurt, de gemiddelde uitgekeerde bedragen blijven dalen. "Op tien jaar tijd is de premie met 5 euro per maand gedaald. Bovendien worden de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie scherper".De dag van de Mantelzorger is een initiatief van de zes mantelzorgverenigingen en wordt ondersteund door het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.