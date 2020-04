5.000 vrijwilligers staan klaar om boodschappen te doen voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Een belletje volstaat voortaan.

Nauwelijks tien dagen geleden werd de vrijwillige burgerbeweging Covid-Solidarity.org gelanceerd. Intussen zetten dagelijks 50 vrijwillige medewerkers hun schouders onder het project en hebben al meer dan 5.000 vrijwilligers zich aangemeld om boodschappen te doen voor mensen die hun woning niet kunnen verlaten. Zowel vrijwilligers als hulpvragers kunnen zich aanmelden op de website.

Maar niet alle hulpbehoevende mensen zijn even handig in het doorgeven van hun hulpvraag via computer. Daarom is het platform intussen een versnelling hoger geschakeld met de oprichting van een callcenter. 100 vrijwilligers staan thuis klaar staan om telefoontjes te beantwoorden van iedereen die hulp nodig heeft of gewoon nood heeft aan een luisterend oor. Wie hulp nodig heeft kan bellen naar het nummer 02.808.96.54

Tinder van de solidariteit

"Ons platform kan gezien worden als de Tinder van de solidariteit. Heel ons model is gebaseerd op een geautomatiseerde en gelokaliseerde verbinding tussen personen die hulp vragen en vrijwilligers uit dezelfde buurt. We hebben in een recordtijd in heel wat buurten een sociaal netwerk kunnen uitbouwen. We willen natuurlijk erg graag dat deze banden ook na de crisis blijven bestaan," zegt Olivier Rousseaux, de initiatiefnemer van het project.

De partners in de grootdistributie (Carrefour, Delhaize, Mestdagh, Colruyt, BIO planet, Okay, SPAR, CORA, Delitraiteur, Match, Smatch, Färm, Intermarché, Medi-Market, Sequoia, Tom&Co) verspreiden vanaf nu het telefoonnummer (02 808 96 54) in hun verkooppunten om de personen die hun boodschappen niet kunnen doen te steunen.

