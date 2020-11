Nog nooit namen zoveel mensen een huisdier als tijdens de covid-crisis. Heb jij ook een dier in huis gehaald en waarom?

Nog nooit namen zoveel mensen een huisdier als tijdens de covid-crisis. Heb jij ook een dier in huis gehaald en waarom? Of ben je bang dat het voor velen maar een tijdelijke bevlieging is? Laat het ons weten voor 1 december 2020. Mail naarann.heylens@plusmagazine.be.

Nog nooit namen zoveel mensen een huisdier als tijdens de covid-crisis. Heb jij ook een dier in huis gehaald en waarom? Of ben je bang dat het voor velen maar een tijdelijke bevlieging is? Laat het ons weten voor 1 december 2020. Mail naarann.heylens@plusmagazine.be.