Vanaf 18 februari 's ochtends schakelt de coronabarometer naar code oranje. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het sluitingsuur in de horeca en kan het nachtleven opnieuw open.

Op basis van de evolutie van de coronacijfers heeft het Overlegcomité beslist om vanaf vrijdag 18 februari over te schakelen naar code oranje. Dit betekent concreet:

Horeca

Het sluitingsuur verdwijnt, net als de beperking op het aantal personen per tafel en het verplicht zittend consumeren.

Mondmaskers zijn enkel nog verplicht voor personeel

Het nachtleven kan heropenen aan een capaciteit van 70%

Evenementen

Alle publieksevenementen binnen en buiten zijn steeds toegelaten.

Het mondmasker dient te worden gedragen bij:

- niet-dynamische binnenactiviteiten

- bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten, enkel door het personeel

Het CST is verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten vanaf 100 deelnemers.

Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag aangevuld worden tot:

- 70% bij dynamische binnenactiviteiten

- 80% bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten

- 100% bij een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900 ppm CO2 bij binnenactiviteiten

- 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief advies van de Lokale Veiligheidscel.

Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten

Bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer een maximumcapaciteit, voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

Ventilatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes. Bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt opgeheven. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.

Winkelen

Er gelden geen beperkingen meer op winkelen. Het sluitingsuur voor nachtwinkels vervalt.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 jaar. In de lagere scholen moeten dus geen mondmaskers meer worden gedragen.

Reisregels

Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit EU/Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven evenwel van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.

In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron beslist het Overlegcomité om de certificaten als volgt aan te passen:

het vaccinatiecertificaat is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie.

het testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om de test- en quarantaineregels bij reizen te vereenvoudigen.

Op basis van de evolutie van de coronacijfers heeft het Overlegcomité beslist om vanaf vrijdag 18 februari over te schakelen naar code oranje. Dit betekent concreet: - niet-dynamische binnenactiviteiten- bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten, enkel door het personeel- 70% bij dynamische binnenactiviteiten- 80% bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten- 100% bij een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900 ppm CO2 bij binnenactiviteiten- 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief advies van de Lokale Veiligheidscel.Bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer een maximumcapaciteit, voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.Het Overlegcomité benadrukt het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes. Bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen.De verplichting tot telewerk wordt opgeheven. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.Er gelden geen beperkingen meer op winkelen. Het sluitingsuur voor nachtwinkels vervalt.De mondmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 jaar. In de lagere scholen moeten dus geen mondmaskers meer worden gedragen.Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit EU/Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven evenwel van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron beslist het Overlegcomité om de certificaten als volgt aan te passen: