De eerste drie maanden van 2020 ging 4,5% van de werkdagen op onze Belgische arbeidsmarkt verloren aan kortstondig ziekteverzuim. In maart, wanneer het coronavirus snel uitbreidde in ons land, piekte het kort ziekteverzuim zelfs tot 5,8%. Dat is maar liefst 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hr-dienstenbedrijf Acerta onderzocht het ziekteverzuim van 30 dagen of minder, waarbij werknemers een loondoorbetaling ontvangen, bij meer dan 32.000 werkgevers uit de privé-sector.

4,5% van de werkbare dagen werd in het eerste kwartaal van 2020 niet gepresteerd wegens kort ziekteverzuim. Dat is een opvallende stijging in vergelijking met vorige jaren. Niet toevallig: de maand maart is zowat in haar eentje verantwoordelijk voor de sterke kwartaalstijging. In maart 2020 werd 5,8% van de arbeidsdagen niet gepresteerd omwille van kort ziekteverzuim. Het gaat om een toename van 70% tegenover maart 2019 en 32% in vergelijking met maart 2018, toen ons land getroffen werd door een uitzonderlijk sterke griepepidemie.

Voorkomen dat collega's ziek worden

Els Meersseman, Senior Consultant Acerta: "Het is duidelijk dat corona een invloed heeft op de cijfers van kortstondig ziekteverzuim. Werknemers met ziektesymptomen van Covid-19 bleven uiteraard meteen thuis, om verdere verspreiding tegen te gaan. Maar ook werknemers met andere ziektesymptomen bleven wellicht sneller thuis van het werk dan dat ze in pre-coronatijden zouden gedaan hebben. De tijd dat het van loyauteit getuigde om, ziek of niet ziek, hoe dan ook op het werk te verschijnen, is voorbij. Voorkomen dat collega's ziek worden, wordt minstens even belangrijk.

Dat mensen sneller thuisblijven, hoeft evenwel niet meteen in een stijgend ziekteverzuim te resulteren. Thuiswerk kan een tussenoplossing zijn, ook dat heeft corona ons geleerd. Wij verwachten dan ook dat het kortstondig ziekteverzuim in maart zijn piek heeft bereikt en dat het de komende weken en maanden weer enigszins zal dalen als er geen tweede golf van coronabesmettingen is. Belangrijk ook om op te merken is dat de stijging van het ziekteverzuim - alhoewel belangrijk - in het niet vervalt in vergelijking met de stijging van het aantal werknemers dat tijdelijk werkloos is tot 1,3 miljoen."

