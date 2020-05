Hoe kunnen we vermijden dat we onbehouwen uit de hoek komen nu de lockdown versoepeld wordt, maar het virus nog niet helemaal is verdwenen? Wij vroegen het etiquettespecialiste Isabelle Coppens.

In een boog om mensen heen lopen, even van op afstand zwaaien, een pakje op de grond zetten in plaats van te overhandigen. De coronamaatregelen dwingen ons creatief te zijn met de beleefdheidsregels. En dat zal wellicht nog even zo blijven.

Plus Magazine: Zetten we de etiquette even opzij voor het virus?

I.C: Het basisprincipe van etiquette is en blijft het attent zijn voor anderen en respect hebben voor je medemens. Hier heeft corona geen vat op. In de manier waarop we de etiquette toepassen wel. Het is immers ondenkbaar dat mensen op korte termijn nog met volle overgave elkaar de hand schudden als begroeting of bezegeling van een afspraak.

Wat is een goed alternatief voor handen schudden of zoenen?

Ik denk dat een knikje met het hoofd een goed alternatief is. Zonder mondmasker kan je glimlachen naar iemand. Met mondmasker kan je met je ogen groeten en even knikken en in een informelere context de hand opsteken. Een iets formelere en instemmende knik bij het sluiten van een overeenkomst is dan weer in een zakelijke omgeving een gepaste keuze.

Even buigen of de handen vouwen, zoals in Azië?

Dat zie ik nog niet zo meteen bij ons. Wij zijn dat echt niet gewoon en ik denk dat het hier als zeer formeel ervaren wordt. Ook of de buiging van vroeger in ons dagelijks leven terug zijn intrede doet, valt te betwijfelen

Zijn er zaken die vroeger ongemanierd waren, maar nu net wellevend?

Waar vroeger het weigeren van een uitgestoken hand één van de grootse flaters was die je op etiquettevlak kon begaan, zal op korte termijn het reiken van je hand er net een zijn. In een boog om iemand heen lopen, of de straat oversteken wanneer je iemand in andere richting ziet aankomen, was voor het coronavirus not done, maar nu net een teken van beleefdheid.

Mag je iemand anders vragen afstand te houden?

Ik denk dat je beter zelf een stap achteruit zet en zegt dat je de veiligheidsregels wil respecteren. Het is altijd beter dingen op jezelf te betrekken. Dan bruskeer je niet.

En wat met de digitale etiquette? Hoe vaak mag je iemand mailen, bellen, om een videogesprek vragen?

Je mag wat dat betreft de norm hanteren van voor het virus. Als je vroeger op dagelijkse of wekelijkse basis met iemand samenwerkte en overlegde, mag je nu met dezelfde frequentie bellen of mailen. Wat wel belangrijk is: Skype of FaceTime gebruik je niet onverwacht. Je kondigt het vooraf aan. Om de eenvoudige reden dat je de persoon te zien krijgt.

Mogen we weer klinken eens we onze vrienden en familie terug zien?

Klinken is sowieso niet volgens de etiquette. Je heft het glas in de lucht en kijkt de anderen aan. En dat lijkt mij ook beter op korte termijn.

Zullen we een stuk corona-etiquette behouden?

De basis van de etiquette is altijd de andere respecteren. Dus ik hoop dat dat blijft.

