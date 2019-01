Cliniclowns België viert donderdag 25ste verjaardag

Intussen werkt Cliniclowns België met een dertigtal clowns die in duo elke week langsgaan in 37 zorginstellingen. Ze bereiken zo jaarlijks 22.000 kinderen in ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen, respijthuizen, psychiatrische ziekenhuizen, brandwondencentra en zorginstellingen voor kinderen met een beperking. Op aanvraag is ook een virtueel bezoek - via webcam - mogelijk voor kinderen die zwaar ziek thuis zitten.

"De meeste van de zorginstellingen die we bezoeken zijn vaste klant, we komen er wekelijks of tweewekelijks over de vloer", zegt Valérie Van Gastel van Cliniclowns België. "Dat is ook belangrijk voor de kinderen die er langere tijd verblijven, want zij weten dan dat ze kunnen uitkijken naar de vaste dag waarop onze clowns langskomen."

De clowns van Cliniclowns zijn professionals met vaak een achtergrond als clown of in het (improvisatie)theater. "We hebben er altijd bewust voor gekozen om te werken met betaalde clowns in plaats van vrijwilligers", zegt Van Gastel. "Hun ervaring is belangrijk, en voorts moeten ze goed kunnen aanvoelen wat een kind wil en aankan. Ze worden daar ook over gebrieft door het verplegend personeel, zij het natuurlijk niet over de medische details."

Cliniclowns België ontvangt geen subsidies. De werking wordt volledig gefinancierd dankzij giften. Om de vele bedrijven, verenigingen, scholen en particulieren die mee voor de financiering zorgen te bedanken, maken er donderdag clowns hun opwachting in de inkomhal van ziekenhuizen in Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt, Anderlecht en Bergen.