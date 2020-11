Christel Geerts, professor gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft met een online vragenuurtje haar boek "Meisjes van 50 en meer" voorgesteld. Hierin geeft ze samen met collega-wetenschappers een openhartige inkijk in de wereld, hoofden en lichamen van vrouwelijke 50-plussers.

De sociale situatie van vrouwen is op latere leeftijd vaak minder positief dan die van mannen. In de dagdagelijkse beeldvorming zijn we nog steeds strenger voor vrouwen. Want een grijze oudere man kan net sexy zijn, terwijl een vrouw dat niet is. Die beeldvorming is een van de redenen waarom het boek "Meisjes van 50 en meer" specifiek werd gewijd aan vrouwen in hun tweede levenshelft. En de ongelijkheden waar zij nog dagelijks tegen strijden.

"Die beeldvorming is niet oké", vindt Geerts. "De biologische veroudering is een proces dat we moeten leren aanvaarden en niet ondergaan. Stop met te zeggen dat 50 het nieuwe 40 is. 50 is 50 en daar is niets mis mee."

Vrouwen leven langer, maar toch blijft de ongelijkheid na 50-plus. Een vrouw heeft bijvoorbeeld minder pensioenrechten en is dus kwetsbaarder. Bovendien zijn het net zij die extra zorgtaken op zich nemen. Het boek wil daarom aandacht vragen voor al deze aspecten zoals het zelfbeeld, het lichaamsbeeld, de mantelzorg, de menopauze, eenzaamheid of seks.

Het wetenschappelijke kader van het boek wordt aan de hand van drie familieportretten geïllustreerd en afgesloten met beleidsaanbevelingen van de progressieve vrouwenbeweging zij-kant.

