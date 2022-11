Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Grootouder zijn, wat betekent dat vandaag? Zonder het zelf te willen, reiken de Britse royals, die misschien wel hipper zijn dan je zou denken, behoorlijk wat stof aan om die vraag te beantwoorden.

Charles, die sinds kort een III achter zijn naam mag plakken, heeft twee zonen en vijf kleinkinderen, en dat is heel gewoon.

Gezien de jonge leeftijd van zijn kleinkinderen, is hij geen erg jonge opa (73). Hijzelf werd pas vader toen hij 33 was, zijn oudste zoon kreeg zijn eerste kind op 31 jaar. De leeftijd waarop we oma en opa worden in ons land mag vandaag dan al rond 54 jaar liggen, dat we almaar later een eerste kind krijgen (29 jaar voor vrouwen), zal in de toekomst oudere grootouders opleveren. Maar toch nog jong, laten we duidelijk zijn. Grootouders die, zoals Charles, nog aan het werk zullen zijn, op het hoogtepunt van hun carrière.

Zoals veel grootouders grif toegeven, en waar hun kinderen zich ietwat jaloers over verwonderen, is Charles grappiger als opa dan als papa. Wanneer de kleine Louis, 4 jaar, op opa's schoot springt en de clown uithangt, zie je in Charles' ogen enkel pretlichtjes en begrip. Lachen en knuffelen, ja. Maar discipline, dat is de taak van Kate en William.

Zaken doorgeven, da's ook voor Charles. We zien hem heel goed zijn kleinkinderen sensibiliseren voor de klimaatverandering, de biolandbouw en duurzame stadsontwikkeling, terwijl ze samen zijn moestuin op Highgrove inspecteren. Waarmee hij komaf maakt met het belachelijke cliché dat 50-plussers in wezen onverantwoorde vervuilers zijn. Een kans ook om te benadrukken dat de band tussen grootouders en kleinkinderen geen eenrichtingsverkeer is. Beide generaties stimuleren mekaar en leren van elkaar.

Net als wij, maakte Charles lange tijd deel uit van de sandwichgeneratie, met bovenaan de piramide hoogbejaarde en, het mag gezegd, vrij autoritaire ouders. Zoals een aantal onder ons, is Charles halfweg de vijftig hertrouwd, en vormt hij een nieuw samengesteld gezin met Camilla, zelf grootmoeder. En net als bij ons, weten de kleinkinderen maar al te goed wie welke rol heeft in deze smeltkroes. Camilla die zich wat op de vlakte houdt als grootmoeder omdat de kleinkinderen een sterke band hebben met de grootouders Middleton? Die noemen ze 'Gaga' (sic). En Elizabeth II, de overgrootmoeder en 'Granny' van William, was 'Gan-Gan' voor de kleine Louis. En dan is er nog 'Oma Diane', wiens nagedachtenis levendig wordt gehouden.

Zoals in vele families, duikt er op een dag iemand op die een bommetje dropt in dat mierennest. We besparen je de verschillende episodes van kreten en gefluister: Meghan en Harry vertrekken met slaande deuren en boeken een enkele reis Verenigde Staten, een paar blitsbezoekjes niet te na gesproken. Net als de naar schatting 6% Belgische grootouders, heeft Charles wellicht geen sterke band met deze kleinkinderen, die hij niet dagelijks ziet opgroeien, die een erg verschillend Engels praten en de codes zullen aanleren van een andere cultuur.

Tot slot heeft Charles bij zijn troonsbestijging getoond dat hij, net als ik, niet met een pen overweg kan. Zo gaat dat bij een generatie die haar aantekeningen op de smartphone maakt en niet gewacht heeft op de kleinkinderen om zich de informatica eigen te maken. Maar soms erg blij is met hun hulp.

