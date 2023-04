Er zijn verschillende methoden om een hond te castreren. Chirurgische castratie, waarbij de testikels worden verwijderd, gebeurt onder algemene verdoving.

De teelballen produceren spermatozoïden voor de voortplanting en geslachtshormonen zoals testosteron, die het gedrag en de stofwisseling beïnvloeden. Maar er is ook de omkeerbare chemische castratie, via een onderhuids implantaat. Nog een mogelijkheid is de minder vaak toegepaste vasectomie, waarbij de hond onvruchtbaar wordt maar wel zijn hormonale activiteit behoudt.

Castratie is soms nodig bij hormoongerelateerde aandoeningen zoals prostaathyperplasie, hernia perinealis, anale fistels en testikeltumoren. Maar is je hond gezond, opteer dan niet voor castratie enkel en alleen voor het gemak. Want in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is castratie niet altijd gezond en lost dit niet alle gedragsproblemen op. Afhankelijk van het ras en de leeftijd waarop een hond gecastreerd wordt, wijzen studies op een verhoogde kans op tumoren en problemen met de immuniteit, de gewrichten, vaatziekten en gedragsstoornissen. Castratie voor de puberteit beperkt tevens het leergedrag, omdat de geslachtshormonen bijdragen tot de goede ontwikkeling van de hersenen. Daardoor kan een niet eerder waargenomen gedragsstoornis ontstaan of verergeren.

Kies dus eerder voor een omkeerbare chemische castratie, zeker als je deze ingreep wil omwille van het gedrag van je hond, zoals weglopen, urinevlekken, agressief gedrag tegenover andere reuen... Als het echt moet kan je nadien nog altijd opteren voor een weloverwogen chirurgische castratie. Een hond die wegloopt doet dat trouwens niet altijd omdat hij uit is op een loops teefje, maar om te jagen of uit verveling. Castreer ook niet voor de puberteit, maar wacht tot je hond volgroeid is, vooral bij grote rassen. Castratie is evenmin aangewezen als het ras van je hond vatbaar is voor bepaalde vormen van kanker of als hij overgewicht heeft. En hou na de ingreep zeker het gewicht van je hond in de gaten. Castratie moet een weloverwogen keuze blijven.

