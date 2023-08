Om het verkeerd gebruik van de pechstrook aan te pakken en de veiligheid op pechstroken en pechhavens te verhogen, lanceert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de campagne "Da's pech, maar geen pechstrook".

Bestuurders die op de pechstrook stoppen om te plassen of om te telefoneren, bestuurders die de pechstrook gebruiken om de file te omzeilen of vrachtwagenbestuurders die parkeren op de pechstrook voor hun rustpauze.... allemaal vormen van oneigenlijk en gevaarlijk gebruik van de pechstrook.

Er vallen ook nog steeds heel wat doden en gewonden op de pechstroken. De laatste drie jaar schommelde het aantal ongevallen met gewonden op pechstroken in Vlaanderen tussen de 10 en 30, waarvan jaarlijks 5 à 10 ongevallen met doden en/of zwaargewonden.

De campagne "Da's pech, maar geen pechstrook", die in de maand augustus loopt, wil het verkeerd gebruik van de pechstrook helpen verminderen door te benadrukken dat de pechstrook enkel mag gebruikt worden bij autopech. Voor al de rest parkeren bestuurders best op een nabijgelegen parkeerterrein.

Wie toch autopech heeft, moet rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen: zo moeten alle passagiers een fluo hesje dragen, moet je op voldoende afstand van het voertuig een gevarendriehoek plaatsen, ga je achter de vangrail staan en bel je meteen de hulpdiensten.

"Met de campagne wil ik de weggebruikers bewustmaken dat de pechstrook niet gemaakt is voor alle soorten pech", zegt minister Lydia Peeters. "Met het drukke verkeer dat vlak ernaast voorbijraast, houdt het gebruik van de pechstrook altijd risico's in en soms zijn die levensgevaarlijk."

Op het verkeerd gebruik van de pechstrook staan trouwens stevige boetes. Voor onterecht stoppen op de pechstrook riskeer je een boete van 160 tot 2.000 euro. Voor rijden over de pechstrook is een boete van 240 tot 4.000 euro mogelijk.

Bestuurders die op de pechstrook stoppen om te plassen of om te telefoneren, bestuurders die de pechstrook gebruiken om de file te omzeilen of vrachtwagenbestuurders die parkeren op de pechstrook voor hun rustpauze.... allemaal vormen van oneigenlijk en gevaarlijk gebruik van de pechstrook.Er vallen ook nog steeds heel wat doden en gewonden op de pechstroken. De laatste drie jaar schommelde het aantal ongevallen met gewonden op pechstroken in Vlaanderen tussen de 10 en 30, waarvan jaarlijks 5 à 10 ongevallen met doden en/of zwaargewonden.De campagne "Da's pech, maar geen pechstrook", die in de maand augustus loopt, wil het verkeerd gebruik van de pechstrook helpen verminderen door te benadrukken dat de pechstrook enkel mag gebruikt worden bij autopech. Voor al de rest parkeren bestuurders best op een nabijgelegen parkeerterrein.Wie toch autopech heeft, moet rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen: zo moeten alle passagiers een fluo hesje dragen, moet je op voldoende afstand van het voertuig een gevarendriehoek plaatsen, ga je achter de vangrail staan en bel je meteen de hulpdiensten."Met de campagne wil ik de weggebruikers bewustmaken dat de pechstrook niet gemaakt is voor alle soorten pech", zegt minister Lydia Peeters. "Met het drukke verkeer dat vlak ernaast voorbijraast, houdt het gebruik van de pechstrook altijd risico's in en soms zijn die levensgevaarlijk."Op het verkeerd gebruik van de pechstrook staan trouwens stevige boetes. Voor onterecht stoppen op de pechstrook riskeer je een boete van 160 tot 2.000 euro. Voor rijden over de pechstrook is een boete van 240 tot 4.000 euro mogelijk.