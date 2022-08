Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een campagne opgestart om autobestuurders te herinneren aan de verplichting om bij filevorming een reddingsstrook te vormen. Momenteel blijken te veel mensen die regel niet te volgen.

Op wegen met minstens twee rijstroken is het sinds 1 oktober 2020 verplicht een reddingsstrook te vormen zodra filevorming optreedt, dus ook zonder naderende zwaailichten of sirenes. Om een reddingsstrook te vormen, rijden alle voertuigen op de linkerrijstrook bij file zo veel mogelijk links, terwijl de voertuigen op de andere rijstroken zo veel mogelijk naar rechts uitwijken. Zo ontstaat een doorgang voor de hulpdiensten, terwijl de pechstrook, een gesloten spitsstrook of een fietspad vrij blijven.

Maar heel wat bestuurders lijken niet op de hoogte te zijn van die regel, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Wanneer mensen in de verte een rookpluim zien of sirenes horen, gaan ze opzij. Maar een spontane vorming van de reddingsstrook gebeurt veel minder."

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom een nieuwe campagne opgestart om de regel onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt nog heel de maand augustus gebruik gemaakt van affiches, video's op sociaalnetwerksites en boodschappen op 64 digitale tekstborden van het Verkeerscentrum. Vanaf 16 augustus zal de VRT-verkeersredactie de luisteraars ook aan de reddingsstrook herinneren bij berichten over ongevallen.

"De vrije doorgang moet er al zijn voor de ambulance of brandweer arriveert. Zo geraken onze hulpverleners snel ter plaatse bij het ongeval", beklemtoont Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "We hebben sinds de invoering van de reddingsstrook al twee campagnes gevoerd en we zien ook de positieve impact van die sensibilisering. Maar we willen nog meer mensen de reflex van de reddingsstrook zien maken", besluit de minister.

