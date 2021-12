"Overal ter wereld zijn er kinderen die het moeilijker hebben. Ze zijn ziek of staan voor andere grote uitdagingen. Op de gezichten van die kinderen willen we tijdens de feestdagen een glimlach toveren", zegt Vincent Andries, Brand Manager bij Lego.

#BuildToGive is dé perfecte gelegenheid om als gezin, met de familie, samen te genieten van een fijn en creatief moment én tegelijkertijd iets te betekenen voor kinderen die het wat moeilijker hebben tijdens deze periode.

Hoe kan je deelnemen?

Eenvoudig: een handvol Lego-blokjes nemen die ergens in huis liggen, er één of meerdere sterren mee bouwen, een foto nemen van de creatie en delen op Instagram met de hashtag #BuildToGive. Voor elke ster die wordt gedeeld, schenkt LEGO ergens ter wereld een set aan een kindje dat het moeilijker heeft.

In totaal liggen wereldwijd 1,5 miljoen Lego-sets klaar. Het doel: evenveel kinderen verdeeld over 29 landen, waaronder België, een lichtpuntje schenken in deze donkere tijden. In ons land werkt Lego daarvoor samen met 20 partners.

De #BuildToGive campagne loopt tot 31 december.

Lichtspektakel Vliegt daar nu een Lego-steentje door de lucht? De kinderen van ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis zullen op dinsdag 28 december hun ogen niet geloven wanneer ze door het raam van hun kamer kijken. In het ziekenhuis verblijven is nooit leuk, en al zeker niet tussen kerst en nieuwjaar. Daarom organiseert Lego speciaal voor deze kinderen een magisch moment om de ziekenhuisomgeving even volledig te vergeten. De unieke licht- en klankshow waarbij maar liefst 200 drones in perfecte harmonie de sterren van de hemel dansen, werd nog nooit eerder vertoond en zal jong en oud ongetwijfeld kippenvelmomenten bezorgen. Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten genieten van deze exclusieve show, kan iedereen het spektakel meevolgen via Facebook Live.

