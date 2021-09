Het centrale thema van de Week van de Mobiltieit, die van 16 tot en met 22 september in Brussel plaatsvindt, is "stappen". Iedereen wordt uitgenodigd om de hoofdstad te voet te ontdekken. Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt wil het stappen promoten als volwaardig verplaatsingsmiddel.

"De stad van 15 minuutjes", waarbij alles bereikbaar is op maximum 15 minuten wandelen, is een van de pijlers van het Gewestelijk mobiliteitsplan Good Move (2020). Tijdens de Week van de Mobiliteit wordt het stappen extra in de verf gezet, in de hoop zo wandelfans aan te trekken. Bovendien is stappen altijd complementair met andere vervoersmodi.

Mobiliteitsminister Van den Brandt ziet enkel voordelen: "Geen betere mobiliteit dan nabijheid. En geen gezonder vervoersmiddel dan stappen. Vandaag gebeurt 37 procent van alle verplaatsingen binnen Brussel al te voet, tegen 2030 moet dat 50 procent zijn. In een veilige, groene, toegankelijke stad heb je genoeg aan jezelf om onderweg te zijn", stelt ze.

Tijdens de Week van de Mobiliteit zijn er verschillende acties. Op de website van Walk This Week kunnen wandelaars zich in team inschrijven met de uitdaging om elke dag 10.000 stappen te zetten. Anderen worden dan weer uitgedaagd om met hun bedrijf de challenge "Naar het werk zonder mijn auto" aan te gaan en daar sluit ook de actie "Naar school zonder mijn auto" op aan.

De pagina "Brussel te voet" op de website van Brussel Mobiliteit pakt uit met heel wat

info over stappen in Brussel, aangevuld met nuttige links: thematische wandelingen,

routes, groene wandelingen ...

Het hoogtepunt van de Brusselse Mobiliteitsweek is zoals elk jaar de Autoloze Zondag. Die vindt plaats op zondag 19 september.

