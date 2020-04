De Brusselse regering heeft het besluit goedgekeurd om vanaf 1 januari 2021 op het hele grondgebied van het Brusselse gewest een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op te leggen.

De plannen voor één grote zone 30 binnen de Brusselse agglomeratie zijn al langer bekend en passen binnen het Good Move-plan van de Brusselse regering. Nu het besluit goedgekeurd is, zal de "Stad 30" vanaf 1 januari 2021 werkelijkheid worden. De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur zal gelden voor alle weggebruikers. Ook taxi's, bussen, fietsers, speedpedelecs en elektrische steps moeten zich aan de snelheid houden.

Eind mei wordt een definitieve kaart bekendgemaakt met de wegen die nog een uitzondering vormen op de snelheidsbeperking van de "Stad 30" en waar er bijvoorbeeld wel nog 50 of 70 kilometer per uur gereden mag worden. Vanaf september 2020 zal Brussel Mobiliteit verkeersborden van 50 en 70 kilometer per uur langs deze afwijkende wegen plaatsen. De velen honderden verkeersborden die in het gewest momenteel het begin en het einde van de zones 30 aangeven, zullen tegen 31 maart 2021 geleidelijk en wijk per wijk verwijderd worden.

"Door het verkeer rustiger te maken, biedt deze maatregel ook betere voorwaarden voor de ontwikkeling van een echt lokaal leven: betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder en een veiligere omgeving waar je met een gerust hart kan stappen of fietsen. Daar hebben we allemaal baat bij", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

